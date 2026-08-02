Trabazos de Aliste abrió su verano cultural 2026 con la comida de hermandad y convivencia de la asociación "La Peñona", una de la más antiguas y más activas de la provincia de Zamora, cuyos asociados cumplieron con la tradición de darse cita en el parque de Lardomilo para compartir en armonía mesa y mantel con la mejor gastronomía.

Melón con jamón y una gran paella complementada con postre y café que hicieron las delicias de los comensales. Ya por la tarde para todos, chocolatada.

Continuarán los actos el 2 y el 4 con el torneo de subasta en el asador El Rincón del Sol y el campeonato de tute el 5 y el 6 en el restaurante Los Castaños. El día 7 habrá un campamento con talleres infantiles para los más pequeños en Lardomilo, torneo de parchís en El Cruce y a las 22 caminata nocturna con salida de las Escuelas de la Soledad.

Trabazos abre el verano cultural con la comida de hermandad de socios de "La Peñona"

El sábado 8 de agosto será una de las jornadas más atractivas con tardeo en la Plaza la Carbonera con los juegos y guerra del agua. A las 22 horas la Plaza de las Eras Grandes acogerá el Festival Internacional de Folclore con las actuaciones de la Agrupación Folclórica Señora de la Sierra de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), Mirandanças de Miranda do Douro (Portugal), Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes y Pandereteras de Raigal de Trabazos.

Para el día 9 de agosto (domingo) a las 17 horas está programada la Vuelta Ciclista de la Raya con salida en la villa de Vimioso (Portugal) y meta en Trabazos (España). Una hora más tarde paseo ciclista para los más pequeños por el término del pueblo con salida de Las Eras Grandes. Los juegos populares tradicionales de la rana, los aros y otros comenzarán a las 19 horas. A las 22 horas concierto de música indie con el grupo “Haciendo el Indie”.

Trabazos abre el verano cultural con la comida de hermandad de socios de "La Peñona"

Un campamento con talleres infantiles abrirá las actividades del lunes 10 de agosto en Lardomilo y por la tarde campeonato de tajuela en la Era de Abajo. Por la noche gymkana nocturna para mayores de 14 años en las Eras Grandes. El martes 11 se continuará con el campamento para los más pequeños. Tardeo con un torneo de puntería para mayores de 16 años en Lardomilo. A las 22 horas el grupo de teatro de San Juan del Rebollar representará la obra "Aquí no paga nadie".

Jornada intensa la del 12 de agosto, miércoles, con una primera cita a las 19.30 horas en la Era de Abajo para disfrutar del eclipse solar. Entre las 22 y la una de la madrugada actuación de Manaita. Cena popular para todo el pueblo mediante inscripción previa de 5 euros por comensal a base de hamburguesas de la Indicación Geográfica Protegida Ternera de Aliste con patatas fritas, panceta, postre y bebida. Para poner el broche de oro al verano cultural a la una de la madrugada verbena popular con la actuación de la orquesta Radar de León.

Trabazos abre el verano cultural con la comida de hermandad de socios de "La Peñona"

La asociación cultural "La Peñona" de Trabazos es una de las más antiguas, emblemáticas y activas de la provincia de Zamora desde su creación allá por 1988 de la mano del entonces joven electricista Jesús Morán Manzanas. Siendo ese mismo año una de las entidades promotoras de la fundación de la Federación de Asociaciones Culturales que a la postre traería consigo la puesta en marcha en 1989 del Día de la Comarca de Aliste, Tábara y Alba que hasta en tres ocasiones diferentes se ha celebrado en el pueblo.

Presidida por la joven Elena Faúndez Mateos, la cuota anual es de 6 euros para los adultos y de 3 para los niños, que ayer abonaron, rondando los 270 asociados. Completan la Junta Directiva: Alfredo del Río Madroño (vicepresidente), José Ángel Leal Pérez (secretario), Rocío Pérez Mateo (tesorera) y ya como vocales José Manuel Benítez, Juan Grego, Elimena Prieto, María Antonia Mateo, Remedios Faúndez, Jacinto Nepomuceno, Marcos Senández Fernández, Carmen Rodríguez Fraile y Rubén García Peña.

El Verano Cultural 2026 está organizado por el Ayuntamiento de Trabazos, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Javier Faúndez Domínguez, con el apoyo de las asociaciones "La Peñona" y "Las Escuelas", Aulas de Música de Aliste y Tras so Montes, Caja Rural y Diputación de Zamora.