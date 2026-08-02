La solidaridad de Tras os Montes con Sayago y las aterradoras vistas que deja el fuego: "la pérdida es para todos"

El paso del fuego por los Arribes del Duero ha arrasado con uno de los lugares más especiales de Sayago, una pérdida que no ha pasado desapercibida para el país vecino. Se trata de dos tierras separadas por el agua del Duero, pero que guardan buena relación. Por eso, el servicio meteorológico de Tras os Montes compartía en sus redes sociales este vídeo, en el que en un repaso rápido desde los Arribes portugueses se puede seguir una gran parte del recorrido del fuego.

Unas llamas que no han dejado respiro: han arrasado con todo y han dejado imágenes tan desgarradoras como estas por el camino.

"El fuego continúa destruyendo uno de los paisajes más deslumbrantes del Duero", comentaban los portugueses en el propio vídeo, junto a un corazón desgarrado, al igual que los de aquellos que habitan en los Arribes, sea cual sea el lado de estos en el que vivan.

"Por ahora, continúa solo en el territorio español, pero la pérdida es para todos", comentaban con preocupación. Algunos vecinos envían fuerza y ánimo a los sayagueses, mientras que otros tratan de dar con alguna solución que ayude a terminar con las llamas.

Un paisaje que impresiona y una vista que duele

No es el único vídeo que circula por las redes mostrando el resultado de la catástrofe. Decenas de sayagueses han compartido vistas aéreas que ayudan a hacerse una idea de las dimensiones, incalculables si no se ven sobre la pantalla. En este vídeo, Sayago a vista de dron no deja hueco para la esperanza, ya que se puede apreciar con detalle cada metro cuadrado que el fuego se ha llevado por delante y cómo en cuestión de horas, un paisaje cultivado a lo largo de años ha acabado dejando paso a la ceniza, y al humo que aún se ve en algunas encinas sueltas y parajes afectados.

Cuando el humo baja y la agitación del primer momento se apaga, queda esto: campos negros y cubiertos de ceniza en lo que hace unos días era el sustento de los zamoranos. Una de las usuarias que comentan el vídeo, reflexiona sobre lo que viene ahora: "no hay palabras, solo meditar en silencio lo que hay que hacer para que esto no pase más", dice en los comentarios.

Ahora solo queda esperar y cuidar la tierra para que algún día vuelva a florecer y las vistas vuelvan a regalar verde.