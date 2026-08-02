Paseo solidario en Villafáfila: cerca de 180 personas tienden la mano a Azayca
Guiño especial a la Semana Santa del municipio
M. J. C.
Cerca de 180 personas han participado este sábado en el paseo solidario organizado por la Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer (AZAYCA) en Villafáfila. La marcha, que arrancó a las 20:00 horas, ha contado con un trazado muy especial que ha querido rendir homenaje a la emblemática Semana Santa villafafileña, recorriendo puntos clave de su tradición.
Los fondos recaudados a lo largo de la jornada se destinarán íntegramente a financiar los programas de ejercicio físico terapéutico y atención psicológica que la entidad ofrece a pacientes oncológicos y a sus familias en la provincia. Con esta gran respuesta, la localidad vuelve a demostrar la fuerza del entorno rural al unir solidaridad, salud y arraigo cultural.
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