Paseo solidario en Villafáfila: cerca de 180 personas tienden la mano a Azayca

Cerca de 180 personas han participado este sábado en el paseo solidario organizado por la Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer (AZAYCA) en Villafáfila. La marcha, que arrancó a las 20:00 horas, ha contado con un trazado muy especial que ha querido rendir homenaje a la emblemática Semana Santa villafafileña, recorriendo puntos clave de su tradición.

Los fondos recaudados a lo largo de la jornada se destinarán íntegramente a financiar los programas de ejercicio físico terapéutico y atención psicológica que la entidad ofrece a pacientes oncológicos y a sus familias en la provincia. Con esta gran respuesta, la localidad vuelve a demostrar la fuerza del entorno rural al unir solidaridad, salud y arraigo cultural.