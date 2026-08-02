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Paseo solidario en Villafáfila: cerca de 180 personas tienden la mano a Azayca

Guiño especial a la Semana Santa del municipio

Paseo solidario por Azayca en Villafáfila con un emotivo guiño a su Semana Santa

Paseo solidario por Azayca en Villafáfila con un emotivo guiño a su Semana Santa

A. O.

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M. J. C.

Cerca de 180 personas han participado este sábado en el paseo solidario organizado por la Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer (AZAYCA) en Villafáfila. La marcha, que arrancó a las 20:00 horas, ha contado con un trazado muy especial que ha querido rendir homenaje a la emblemática Semana Santa villafafileña, recorriendo puntos clave de su tradición.

Los fondos recaudados a lo largo de la jornada se destinarán íntegramente a financiar los programas de ejercicio físico terapéutico y atención psicológica que la entidad ofrece a pacientes oncológicos y a sus familias en la provincia. Con esta gran respuesta, la localidad vuelve a demostrar la fuerza del entorno rural al unir solidaridad, salud y arraigo cultural.

Así ha sido el paseo solidario por Azayca en Villafáfila con un emotivo guiño a su Semana Santa

Así ha sido el paseo solidario por Azayca en Villafáfila con un emotivo guiño a su Semana Santa

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