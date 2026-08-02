Los ganaderos afectados por el incendio de Fermoselle recibirán de urgencia este lunes alimento para los animales: heno, forraje y paja

Soluciones de urgencia para problemas de urgencia. A partir de este lunes los ganaderos afectados por el incendio originado el pasado miércoles en Fermoselle recibirán los primeros cargamentos de alimentación con heno, paja y forraje. Lo acaba de anunciar en Palazuelo de Sayago el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, que ha visitado este domingo las zonas afectadas por el fuego y se ha reunido con los alcaldes de los municipios arrasados.

La medida llega después de que el la Junta de Castilla y León aprobara en su consejo de Gobierno un paquete de acciones transversales que toca a todas las consejerías, incluida la de Agricultura.

El consejero Pino junto a Faúndez, en Palazuelo de Sayago. / José Luis Fernández

El reparto de alimento estará coordinado por el servicio de Agricultura en Zamora en colaboración con las unidades veterinarias, quienes evaluarán en conjunto los daños del incendio "para resarcir las consecuencias". En cualquier caso, Pino mandó un mensaje de colaboración a los afectados: "Que no duden que tienen un consejero en permanente escucha y contacto para trabajar y poner soluciones", dijo en la que ha sido también su primer contacto con el presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez.

El consejero se reúne con los alcaldes afectados por el incendio de Fermoselle. / José Luis Fernández

Nivel 1

En lo que respecta al incendio, el operativo continúa con las labores de refresco así como tareas de vigilancia constante para evitar posibles reproducciones, tal y como ocurrió ayer. De hecho un helicóptero sobrevuela de forma constante el área, con especial miramiento en Mámoles. Esta situación impide que, por ahora, se baje el nivel de peligrosidad del incendio que se mantiene en nivel 1 sin visos por ahora de una desescalada.

El temor a posibles reproducciones obliga a extremar la precaución en toda la zona afectada por el incendio originado en Fermoselle, con especial atención el área de Mámoles, donde están en este momento concentrados los médios aéreos y terrestres. Según confirma la directora técnica de extinción del incendio, Mar Lejárraga, en las últimas horas han llevado a cabo una línea de trabajo a dos pies así como un regado con agua de las carrocetas en la zona más complicada de Los Arribes, "una tarea muy laboriosa".

El consejero de Agricultura (segundo hombre por la izquierda) visita este domingo las zonas afectadas por el fuego y se reúne con alcaldes. / José Luis Fernández

Aunque el perímetro está estabilizado en gran parte del incendio, "hay zonas con posibilidades de reproducción en Mámoles", reconoce, sin perder de vista la inquietud por "una subida de temperaturas y aumento de la velocidad del viento, que puede provocar reactivaciones y carreras ascendentes muy peligrosas, por lo que se extremarán las medidas de seguridad", confirma sobre el terreno.