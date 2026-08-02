Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO | Última hora del incendio de Fermoselle (Zamora)Incendio de Fermoselle: así es el operativoEntrevista a Enrique Oliveira, presidente de la Cámara de Comercio de ZamoraNace La Opinión de SanabriaEditorial Zamora: Sanabria, más cerca que nunca
instagramlinkedin

Los ganaderos afectados por el incendio de Fermoselle recibirán de urgencia este lunes alimento para los animales: heno, forraje y paja

El consejero de Agricultura, Joaquín Antonio Pino, visita Palazuelo de Sayago y se reúne con los alcaldes de los municipios afectados por el fuego

El temor a nuevas reproducciones obliga a extremar la precaución y la vigilancia en la zona de Mámoles ante una previsible subida de temperaturas y cambios del viento

El consejero de Agricultura, Joaquín Antonio Pino, visita Palazuelo y se reúne con los afectados por el incendio de Fermoselle en compañía del presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez.

El consejero de Agricultura, Joaquín Antonio Pino, visita Palazuelo y se reúne con los afectados por el incendio de Fermoselle en compañía del presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez. / José Luis Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

I. G. / T. S.

Soluciones de urgencia para problemas de urgencia. A partir de este lunes los ganaderos afectados por el incendio originado el pasado miércoles en Fermoselle recibirán los primeros cargamentos de alimentación con heno, paja y forraje. Lo acaba de anunciar en Palazuelo de Sayago el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, que ha visitado este domingo las zonas afectadas por el fuego y se ha reunido con los alcaldes de los municipios arrasados.

La medida llega después de que el la Junta de Castilla y León aprobara en su consejo de Gobierno un paquete de acciones transversales que toca a todas las consejerías, incluida la de Agricultura.

El consejero Pino junto a Faúndez, en Palazuelo de Sayago.

El consejero Pino junto a Faúndez, en Palazuelo de Sayago. / José Luis Fernández

El reparto de alimento estará coordinado por el servicio de Agricultura en Zamora en colaboración con las unidades veterinarias, quienes evaluarán en conjunto los daños del incendio "para resarcir las consecuencias". En cualquier caso, Pino mandó un mensaje de colaboración a los afectados: "Que no duden que tienen un consejero en permanente escucha y contacto para trabajar y poner soluciones", dijo en la que ha sido también su primer contacto con el presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez.

El consejero se reúne con los alcaldes afectados por el incendio de Fermoselle.

El consejero se reúne con los alcaldes afectados por el incendio de Fermoselle. / José Luis Fernández

Nivel 1

En lo que respecta al incendio, el operativo continúa con las labores de refresco así como tareas de vigilancia constante para evitar posibles reproducciones, tal y como ocurrió ayer. De hecho un helicóptero sobrevuela de forma constante el área, con especial miramiento en Mámoles. Esta situación impide que, por ahora, se baje el nivel de peligrosidad del incendio que se mantiene en nivel 1 sin visos por ahora de una desescalada.

El temor a posibles reproducciones obliga a extremar la precaución en toda la zona afectada por el incendio originado en Fermoselle, con especial atención el área de Mámoles, donde están en este momento concentrados los médios aéreos y terrestres. Según confirma la directora técnica de extinción del incendio, Mar Lejárraga, en las últimas horas han llevado a cabo una línea de trabajo a dos pies así como un regado con agua de las carrocetas en la zona más complicada de Los Arribes, "una tarea muy laboriosa".

Noticias relacionadas y más

El consejero de Agricultura (segundo hombre por la izquierda) visita este domingo las zonas afectadas por el fuego y se reúne con alcaldes.

El consejero de Agricultura (segundo hombre por la izquierda) visita este domingo las zonas afectadas por el fuego y se reúne con alcaldes. / José Luis Fernández

Aunque el perímetro está estabilizado en gran parte del incendio, "hay zonas con posibilidades de reproducción en Mámoles", reconoce, sin perder de vista la inquietud por "una subida de temperaturas y aumento de la velocidad del viento, que puede provocar reactivaciones y carreras ascendentes muy peligrosas, por lo que se extremarán las medidas de seguridad", confirma sobre el terreno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. DIRECTO | Última hora del incendio en Fermoselle (Zamora): El frente activo del fuego podría ser de 10 kilómetros de longitud
  2. El incendio de los Arribes del Duero llega a Fermoselle, que está confinado y siete pueblos de Sayago evacuados
  3. Una imprudencia, posible causa del incendio de Fermoselle apuntada por la Junta
  4. Apunta esta fecha: la orquesta Panorama actúa el 19 de agosto en La Raya
  5. Medios de Zamora apoyan la extinción de un incendio en Portugal, próximo a la frontera con Aliste
  6. David y Julia, la pareja que ha perdido su casa de Fornillos de Fermoselle por el incendio: 'Acabábamos de reformarla, tanto trabajo para esto, ¿y ahora qué?
  7. Confirmado por la DGT: estas son las carreteras cortadas este miércoles por el incendio de Fermoselle, en Zamora
  8. GALERÍA | Un incendio forestal amenaza Fermoselle

Los ganaderos afectados por el incendio de Fermoselle recibirán de urgencia este lunes alimento para los animales: heno, forraje y paja

Los ganaderos afectados por el incendio de Fermoselle recibirán de urgencia este lunes alimento para los animales: heno, forraje y paja

Nace LA OPINIÓN DE SANABRIA, cuarta edición nativa digital del periódico líder

Nace LA OPINIÓN DE SANABRIA, cuarta edición nativa digital del periódico líder

Antonio García Cañedo, pregonero de las fiestas de San Roque en Alcañices

Antonio García Cañedo, pregonero de las fiestas de San Roque en Alcañices

El operativo del incendio de Fermoselle se ha enfrentado a un fuego muy voraz y destructivo: "Hay gente que se juega la vida"

El operativo del incendio de Fermoselle se ha enfrentado a un fuego muy voraz y destructivo: "Hay gente que se juega la vida"

Los cazadores de Fermoselle auxilian a la fauna salvaje tras el incendio: "Alimentar a los animales es ahora lo más urgente"

Los cazadores de Fermoselle auxilian a la fauna salvaje tras el incendio: "Alimentar a los animales es ahora lo más urgente"

Un vecino de Moraleja del Vino, obligado a dejar su casa que podría desplomarse por filtraciones de la red de agua potable

Ramiro Silva, diputado provincial por Sanabria y vicepresidente de la institución: "Este es el mandato en el que más ha invertido la Diputación en la comarca"

Felipe Lubián, presidente de la Mancomunidad de la Alta Sanabria: "Estamos pidiendo subvenciones para arreglar los caminos"

Tracking Pixel Contents