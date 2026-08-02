Faúndez emplaza a los alcaldes afectados por el incendio de Fermoselle a hacer cumplir la normativa sobre limpieza de solares: "Dejad de perder el miedo"

“Dejad de perder el miedo y sin un señor no limpia, hacedlo vosotros y pasadle la factura”. El presidente de la Diputación -también alcalde de Trabazos- Javier Faúndez, llamaba a sus compañeros de ayuntamientos de Sayago afectados por el incendio de Fermoselle a hacer cumplir las ordenanzas sobre limpieza de fincas y solares urbanos. La gravedad del fuego y el miedo instalado entre la gente de los pueblos invita a actuar con contundencia para aminorar en lo posible el riesgo de las poblaciones.

Ocurría este domingo en Palazuelo de Sayago, zona cero del destructor incendio que da sus últimos coletazos en lo profundo del cañón del Duero, en Mámoles. Allí estaban convocados alcaldes, ganaderos y organizaciones agrarias para reunirse con el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, para coordinar la llegada de alimento para el ganado.

Faúndez hablando en el encuetntro con alcaldes y ganaderos / José Luis Fernández

Más allá de los detalles sobre las ayudas directas e indirectas que recibirán los damnificados, a los ganaderos les preocupa la normativa sobre limpieza en montes y pueblos. “No soy yo el competente en la materia -tuvo que precisar el consejero de Agricultura-, pero trasladaré al Gobierno de la Junta y especialmente a la consejera de Medio Ambiente este malestar” precisó Pino totalmente empático con los ganaderos y el cuestionamiento de las políticas ambientales.

La tensísima vivencia de un incendio que se hizo incontrolable, rodeó pueblos y se metió en explotaciones ganaderas, tiene más que caldeados los ánimos de los vecinos. “Hay pueblos donde no hay ni bocas de riego” reprochaban ganaderos ante la presencia de alcaldes y del presidente de la Diputación. “Pues tiene que haber una cada 50 metros -precisaba Faúndez-, las ayudas están ahí”.

Un ganadero interviene durante el encuentro con el consejero de Agricultura en Palazuelo / José Luis Fernández

En la reunión, de pie y a la entrada del pueblo, salieron críticas de los ganaderos a la “descoordinación” de los medios de extinción; “el fuego no debió pasar la carretera de Fermoselle” espetó uno de los presentes. O a la “estricta” posición de la Guardia Civil llamando a la evacuación e impidiendo el paso a los pueblos cuando el fuego estaba plenamente activo; “si no nos quedamos vuela todo”.

Lorenzo Rivera y Antonio Medina, responsables de COAG y Asaja en Zamora, apoyaron la petición de un cambio de la Ley de Montes que “facilite el trabajo a los pocos que quedan en los pueblos” precisó Rivera. Medina fue más explícito al cuestionar las restricciones a la limpieza de la vegetación; “es mejor quitar un zarzal que se quemen miles de hectáreas”.