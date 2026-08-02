Cristina, la empresaria que se ha volcado con los ganaderos afectados por el incendio: "Las pequeñas empresas somos las que más aportamos"

Agosto comenzaba y los ganaderos que tuvieron que dejar su casa a causa de las llamas podían volver a ella, pero enfrentando un enemigo más grande: el de ver aquello que el fuego había arrasado a su paso.

A muchos de ellos esta masacre no les ha quitado la vida de sus animales, pero sí algo muy importante: el alimento. Ante la llamada de los ganaderos, empresas de la zona se han volcado desde el primer momento. Es el caso de Cristina, la empresaria de Desguaces Vinagre que reconoce que los pequeños negocios se mantienen solo gracias al apoyo mutuo.

La sayaguesa, de raíces soguinas y residente en Muga, ha querido aportar a sus propios vecinos con el porte de doce alpacas financiadas por Luis Miguel, su padre, en nombre de Desguaces Vinagre. Tras esta primera donación, ha querido seguir ayudando a su pueblo y a Sayago ofreciendo el transporte de más alpacas, que se llevará a cabo este 3 de agosto a las 18.00 horas, saliendo hacia Muga desde las inmediaciones del desguace.

La solidaridad que solo se da entre pequeñas empresas

Al preguntarle por el origen de esta iniciativa, Cristina muestra la pena que le causan sucesos como el que se está viviendo en la tierra en la que se ha criado. Ella no se dedica a la ganadería ni a la agricultura, pero empatiza con el miedo de poder perderlo todo en tan solo unas horas. "Son sectores muy diferentes, pero somos autónomos, entonces queremos ayudarnos", dice a LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA.

La zamorana apunta a la gran calidad del tejido de pequeñas empresas en la provincia, y confiesa que "en Zamora y Sayago hay grandes empresas", que se apoyan con fuerza entre ellas en los momentos como este.

El camión de Desguaces Vinagre carga las alpacas que entregó en Muga el pasado sábado / Cedida

Muga, un panorama desolador

Hablando de lo que ha supuesto para ella esta donación, Cristina reconoce que para ella ha sido muy duro ver el estado en el que ha quedado Sayago, la comarca en la que se ha criado. Comenta que el panorama "es desolador", lo que ha motivado que tras esa primera donación se haya visto en posición de ayudar de nuevo, reconociendo que en situaciones como esta "las pequeñas empresas somos las que más aportamos".

Sin duda, este es un episodio triste para una comarca que comienza a ver la luz a través de aquellos que, como Cristina, tienden la mano a un vecino.