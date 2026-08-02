El consejero de Agricultura tras conocer el daños del incendio de Fermoselle: "Tiene que verse con normalidad cortar una zarza o un árbol"

"Este lunes llega el alimento para los ganaderos sayagueses afectados por el incendio de Fermoselle, en agosto las ayudas directas de 5.500 euros y en septiembre estarán tramitados y pagados los expedientes del resto de ayudas (el paquete aprobado por la Junta de Castilla y León para las zonas afectadas por incendios". Así lo ha transmitido el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, durante la reunión que ha mantenido esta mañana en Palazuelo de Sayago con ganaderos, alcaldes y organizaciones agrarias.

Pino regaló al sector un discurso muy crítico con la cuestionada política ambiental y la Ley de Montes que, aseguran como un mantra, "no nos deja cortar ni un zarzal". "Comparto el malestar de los ganaderos, lo que hace falta es volver a los usos y costumbres tradicionales y no tiene que estar proscrito hacer una quema de rastrojos o quemar una zarza. Eso lo hacían nuestros antepasados y así se ha conservado el medio ambiente; si no lo hacemos no vamos a ser capaces de parar estos incendios. Insisto, tiene que verse con normalidad cortar una rama o un árbol y que la Confederación Hidrográfica del Duero permita cortar y limpiar arroyos y regueras" ha sentenciado el consejero en presencia del presidente de la Diputación, el delegado de la Junta y representantes de las organizaciones agrarias.

El consejero de Agricultura con los ganaderos sayagueses en Palazuelo y otras autoridades / José Luis Fernández

Joaquín Antonio Pino ha ido más allá asegurando que "me hubiera gustado tener la competencia en incendios forestales, sé que es delicado pero me gusta resolver los problemas de las personas y espero que la Consejería de Medio Ambiente recoja el sentir de los pueblos y asuma que los incendios hay que prevenirlos en invierno". ¿Cómo? se autocuestionó el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, "principalmente con la ganadería extensiva, dejando a la gente cortar una rama o un árbol y dejan dolimpiar arroyos y reguera, que en este caso es competencia del Estado (CHD). Vamos a ver si volvemos al sentido común, a dejar hacer a la gente lo que venía haciendo con normalidad, a esos usos y costumbres tradicionales porque si no verano tras verano los incendios seguirán asolando poblaciones e infraestructuras".

Cambio climático

Para el consejero de Vox "la excusa fácil para los políticos sería que yo les hablara del cambio climático, pero lo cierto es que en los últimos años las políticas forestales y ambientales han llevado al fracaso. Lo fácil es echar la culpa de todo al cambio climático pero hay que dejar a la gente trabajar, hacer lo que venía haciendo siempre y lo demás son cuentos chinos".

El abulense Joaquín Antonio Pino ha incidido en el anunciado "refuerzo inmediato" de las plantillas de las unidades veterinarias y servicios agropecuarios para que "haya más servidores públicos al servicio de los ganaderos y a la altura de esta desgracia" apuntó en referencia a los daños que ha provocado el incendio de Fermoselle, iniciado el pasado miércoles 29 de julio y todavía en nivel 1.

Las ayudas directas de 5.500 euros se destinan a los autónomos que han sufrido daños en el incendio, en este caso principalmente ganaderos, profesionales que pagan la Seguridad Social Agraria. "Va a ser un sistema rápido y sencillo, que es lo que tenemos que hacer la Administración, simplificar, disminuir la burocracia y pagar en tiempo y forma".