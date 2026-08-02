Los cazadores de Fermoselle auxilian a la fauna salvaje tras el incendio: "Alimentar a los animales es ahora lo más urgente"

Es la alegría de la mañana, un corzo comiendo fruta esparcida por los cazadores para auxiliar a una fauna salvaje desvalida tras al paso del incendio de Fermoselle que ha dejado un paisaje calcinado. “Nos hemos emocionado todos cuando nos lo ha contado un compañero” expresa Víctor Fidalgo, presidente de la Sociedad de Cazadores de Fermoselle, consciente de que las consecuencias de un incendio sobre la fauna pueden prolongarse durante años. Con el fuego, los animales silvestres pierden zonas de refugio y alimentación, también lugares de reproducción, encuentran enormes dificultades para permanecer en el territorio y hay que atenderlos para evitar males mayores.

Por eso, mientras los cazadores que pudieron ayudaban a contener las llamas para evitar la entrada al pueblo, otros se encargaron de hacer gestiones para abastecer con alimento a la fauna salvaje en cuanto las condiciones del incendio lo han permitido y se han levantado las restricciones.

Y es así como ayer se realizaba el reparto de doce mil kilos de alfalfa y cinco mil de cereal, básicamente por las zonas de manantiales naturales donde presumiblemente la fauna va a hidratarse; también un contingente de fruta donado por una empresa toresana para distribuir por distintos puntos del coto.

Cazadores de Fermoselle alimentan a la fauna salvaje / Cedida

Además del corzo que ayer iba raudo a alimentarse, los cazadores vieron perdices otros corzos y también animales que no pudieron escapar de las llamas. “Tenemos que intentar proteger a los que han sobrevivido supervivencia después de que quedara todo arrasado, por eso alimentar ahora es lo más urgente” apunta el presidente de la Sociedad de Cazadores de Fermoselle.

Tras el desastre era necesario revisar toda la superficie del coto y la situación de los bebederos distribuidos por el campo; de los 60 existentes, la mitad se encuentran en la zona del incendio, donde se ha llevado agua y se ha revisado su estado.

“Algunos estaban estropeados, comederos también, y junto a los otros cotos afectados por el incendio y la Federación de Caza que nos está apoyando, pediremos ayuda a la Junta y a la Diputación para reponerlos, incluso instalar más” precisa el representante de los cazadores fermosellanos.

Un camión con alimento para los animales silvestres / Cedida

Perdiz, conejo, corzo y jabalí son las especies que predominan en el coto de Fermoselle, con 92 socios que tras el desastre medioambiental quieren centrar sus esfuerzos en “recuperar la fauna y la flora como estaba antes del incendio”. Llevará tiempo, eso si no hay nuevas sorpresas.

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Los cazadores saben que nada será igual en mucho tiempo porque la desaparición de la cubierta vegetal deja a numerosos animales sin alimento, agua, refugio o lugares adecuados para reproducirse. “El daño es grande porque ha ardido una cantidad inmensa de encinas centenarias que producían bellota y tardarán muchísimo tiempo en recuperarse, presumiendo que no vuelva a ocurrir otro incendio porque ya hubo otro hace nueve años” advierte Víctor Fidalgo.

La bellota es un alimento natural muy importante para el jabalí y “va a ser complicado mantener la gran población de esta especie que hay en la zona porque la va a faltar ese recurso fundamental de alimentación. El jabalí es un gran devorador de bellota y si no hay, vamos a perder la importante densidad de la especie que había en la zona” precisa el presidente del coto.

Cazadores esparcen alimentos para la fauna en Fermoselle / Cedida

“Esperemos que las administraciones públicas nos echen un cable para poder mantener esa riqueza del jabalí que teníamos y de otras especies herbívoras para conservar la riqueza cinegética de esta zona”.

Los cazadores son conscientes de que el incendio conlleva además la suspensión de la actividad cinegética durante cinco años, de acuerdo con la normativa. Pero, según Fildaldo, “hay otras prioridades; somos cazadores y nos apasiona la naturaleza, por eso hemos empezado a actuar desde el minuto uno echando comida a los animales silvestres porque lo que nosotros queremos es recuperar la fauna y la flora lo antes posible; de hecho, tenemos el cincuenta por ciento de coto sin quemar, pero no vamos a cazar porque queremos proteger la fauna, conservar lo que nos ha quedado sin quemar y procurar el regreso de la vida silvestre a los terrenos quemados”.

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