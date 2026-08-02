Antonio García Cañedo, pregonero de las fiestas de San Roque en Alcañices

Antonio Ángel García Cañedo será el pregonero oficial de las fiestas patronales de Alcañices en honor a San Roque y Nuestra Señora la Virgen de la Asunción que se desarrollarán entre el 4 y el 17 de agosto, designado por el Ayuntamiento de la Villa presidido por el alcalde, David Carrión Galhardo. Un nombramiento que reconoce la labor humana y profesional de un alcañizano y alistano de pura cepa, muy ligado a su pueblo y orgulloso de sus orígenes.

García Cañedo nació en la Villa de Alcañices el 29 de febrero de 1952 en el seno de una humilde familia de agricultores formada por Francisco García Dacosta y Josefa Cañedo Peña, siendo él el sexto de una familia numerosa de siete hermanos, en plena postguerra, donde las ganas de sobrevivir y las penurias iban cogidas de la mano. Eran tiempos difíciles llenos de sacrificios: su padre para sacar la familia adelante compaginó las labores agrícolas y ganaderas con una pequeña zapatería.

En la capital alistana pasó una infancia feliz entre las tareas tradicionales -ya que siempre echó una mano a sus padres- y la vida comunitaria de una Villa que siempre ha llevado y lleva en el corazón. Una infancia que dejó una profunda huella en su memoria y en su corazón.

En plena adolescencia, con apenas 16 años, allá por 1968, decidió dejar el pueblo y buscarse la vida y el progreso lejos de la tierra que le vio nacer y en donde las alternativas eran muy pocas, recalando en la capital de España. Un año trabajó en Madrid antes de coger de nuevo las maletas, en esta ocasión, para cruzar las fronteras y convertirse en emigrante en Alemania.

Emigrante en Alemania

Allí comenzó una etapa decisiva para su vida al compaginar los trabajos y los estudios, motivado por sus deseos de progresar y animado por una profesora española, natural de Asturias, que supo ver en él una enorme capacidad de sacrificio, esfuerzo y superación. En Alemania finalizó los estudios primarios y accedió a la Escuela de Formación Profesional de Dortmund donde logró la titulación de Maestro Industrial (Instalador de Gas Industrial).

El pregonero de las fiestas de Aliste 2026, Antonio García Cañedo. / Cedida

Uno de los momentos más felices de su vida fue el 31 de junio de 1977 cuando contraía matrimonio con su amada novia Juana Hernández Belmonte, con quien ha formado una familia en cuyo seno han nacido tres hijos y un nieto: su gran debilidad como abuelo llegado la tercera edad.

En el año 1983 regresaba a España para reiniciarse en la vida ya con la lección aprendida, tras muchos años de trabajo y con una formación académica, para establecerse en Carboneras una localidad de Almería donde creó y puso en marcha su propia empresa, “Saneamientos Cañedo”. García Cañedo mantuvo su actividad laboral durante treinta años, al frente de una sociedad que se convirtió en un referente en toda Andalucía, dedicándose también a dar cursos para el INEM por toda la provincia almeriense. De esta forma, contribuyó a la formación de numerosos nuevos profesionales andaluces dentro de su sector.

Embajador de Aliste en Alemania y Andalucía

A pesar de tener que desarrollar la mayor parte de su vida laboral fuera de Alcañices, Antonio Ángel García Cañedo nunca ha perdido los vínculos con su tierra, con la que siempre se ha sentido identificado, siendo un embajador de Alcañices y de Aliste allí donde los caminos de la vida le llevaron.

Cada año suele regresar para pasar en la Villa las fiestas patronales donde los vecinos y amigos le reciben con mucho afecto, con los que comparte aquel mar de recuerdos y aconteceres de la infancia, así como las experiencias que mantienen viva la identidad de la histórica localidad.

Para el alcalde de Alcañices, David Carrión Galhardo: “Su nombramiento como pregonero supone el reconocimiento a una vida marcada por el esfuerzo, el sacrificio, la formación, el trabajo, la honradez y el amor profundo por Alcañices. Antonio representa el espíritu de Alcañices, esfuerzo, humildad, superación y cariño inmenso por su pueblo. Para todos los alcañizanos es un honor que sea él quien abra nuestras fiestas patronales de San Roque y de la Virgen de la Asunción”.

Los alcañizanos mayores de 90 años que recibirán un homenaje este 12 de agosto.

El pregón, el 12 de agosto en el claustro de San Francisco

El pregón de San Roque y la Virgen de la Asunción tendrá lugar el día 12 de agosto, al anochecer, en los jardines de lo que antiguamente fuera el claustro del Convento de San Francisco, ahora reconvertido en Centro Cultural, junto al santuario de la Virgen de la Salud.

Previamente, tendrá lugar el homenaje, a las 20.30 horas, de los mayores de 90 años: Mariano Casado Rivas, Domingo Fernández del Río, Antonia Calvo Campos, Gloria Calvo Martín, Tomás Martín Faúndez, Domingo Rodríguez Fernández, Feliciana Pérez Romero, Bernardo Manuel Barros Gallego y Lorenza Pérez Juan.

Verbenas, conciertos y toros

La Villa de Alcañices celebrará este año sus fiestas patronales entre el 4 y el 17 de agosto con un amplio y variado programa que ofrecerá actos para todos los gustos y edades, buscando la participación de niños y niñas, jóvenes y mayores, de vecinos y veinas, emigrantes y foráneos. Los festejos se abrirán el día 4 a las 22.30 horas en el claustro del Centro Cultural Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes y Pandereteras de Raigal.

Un año más se apuesta muy fuerte por las verbenas populares nocturnas que tendrán lugar en la Plaza “alcalde Tomás Carrión” con las actuaciones de grupos y orquestas de auténtico lujo para animar las veladas: “Clan Zero” el viernes, día 14; “Royal” el sábado, día 15; “Cañón”, el domingo, 16 de agosto; y “La Huella”, el lunes, día 17. La orquesta “Musical Compás” amenizará la “Fiesta de la Sardina” del barrio de “La Atalaya” el día 13, en la avenida de Castilla y León.

Se contará con otras actuaciones como “Agüita Salá” (rumba, flamenco y pop), el jueves 6; “Jimenos Band” (homenaje a grandes maestros de la música española), el viernes, día 7; “El Portal de Carmen”, el sábado siguiente; “Los Kalis” (flamenco, rumba y pop); África (coplas y pasodobles) y Carmelo Añoranza (boleros y rancheras), el día 15, sábado; “Pedrá” (tributo a Extremoduro) y Fran Pahino (el mejor pop de los 80 y 90), el día 16; y Estrella Mendoza (flamenco y sevillanas) actuará el día 17, lunes.

En cuanto a los encierros, día 15 de agosto por la tarde habrá toro de cajón y dos vacas; el día 17, por la mañana, tres vacas mientras que por la tarde habrá un toro y tres vacas.