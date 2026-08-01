Verbenas, concursos y tradición en Olmillos, San Martín, Marquiz y Navianos

El Ayuntamiento de Olmillos de Castro vive un intenso arranque del mes de agosto con un calendario festivo que recorre enlazará más de una semana de celebraciones en sus pueblos. Tras el inicio de las fiestas en Olmillos de Castro, el ambiente continuará en San Martín de Tábara, a partir del 6 de agosto, llegará a Marquiz de Alba, ofreciendo propuestas para todas las edades para culminar el día 22 en Navianos. No faltarán la música, las tradiciones, los juegos populares y la convivencia vecinal.

En Olmillos de Castro, las fiestas comenzaron ayer con el chupinazo, el pregón y las Olimpiadas Rurales. La programación continúa este sábado con la misa en honor a Santa Marina a las 13.00 horas, seguida del campeonato de tute a las 17.30, la fiesta de disfraces desde las 19.00 y la verbena con la Orquesta Compás, que arrancará a las 00.30 horas. Mañana domingo, tras la alborada y la misa, los más pequeños disfrutarán de los hinchables desde las 17.00 horas, mientras que el concurso solidario de gildas comenzará a las 18.30. La actuación de Aires de Aliste, prevista para las 20.00 horas, dará paso a la cena popular y a la sesión de DJ Segu desde la medianoche. El próximo lunes las fiestas concluirán con juegos tradicionales a las 19.00 horas, la Cabalpaca a las 20.30 y un bingo musical desde las 21.15.

El testigo pasará después a San Martín de Tábara, que celebra sus fiestas del 3 al 6 de agosto. El lunes arrancarán a las 19.00 horas con la inauguración del Habemus Barrat, concursos de disfraces y una charanga, antes de la discoteca móvil La Timba desde la medianoche. El martes será una de las jornadas más esperadas gracias a la fiesta de la espuma, programada para las 18.00 horas, y la verbena con la orquesta Tucán Brass a partir de las 00.00 horas. El miércoles vuelven los campeonatos de rana, la merienda popular y la macrodiscoteca, mientras que el jueves la guerra de agua, prevista para las 13.00 horas, y la actuación del grupo Triana, a las 20.00 horas, pondrán el broche a las celebraciones.

Fiesta en San Martín en una edición pasada. / Cedida

El recorrido festivo finaliza en Marquiz de Alba, donde las fiestas se celebrarán del 6 al 9 de agosto. El jueves comenzarán con el reparto de camisetas a las 19.00 horas, el desfile de disfraces a las 20.00 y la discoteca móvil desde las 00.00 horas. El viernes la misa y el baile vermú darán paso al campeonato de tute y rana, los bailes regionales, los juegos tradicionales infantiles y la cena popular organizada por la Asociación El Palero, antes de la actuación musical de la orquesta Vía Libre a las 00.30 horas. El sábado los protagonistas serán los juegos infantiles desde las 17.00 horas, el concurso de tortillas a las 22.00 y una nueva noche de música con la orquesta Imperia desde las 00.30 horas. Las fiestas concluirán el domingo con un gran bingo a las 19.00 horas y una clase de yoga impartida por Sonia Díaz a las 20.30.

Fiestas en Marquiz de Alba, en una edición pasada. / Cedida

A este calendario festivo se sumará también Navianos de Alba, que celebrará sus fiestas el 22 de agosto. La programación incluirá la actuación de Rosi, que ofrecerá por la tarde un repertorio de flamenco, copla y otros estilos musicales. La jornada continuará con una cena popular y concluirá con una gran fiesta amenizada por la Super Disco ARYS, que prolongará la música y el ambiente hasta el amanecer.