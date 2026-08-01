Tola de Aliste, localidad perteneciente al municipio de Rábano, cumple con la tradición de venerar por todo lo alto a su patrono San Félix, abriendo a la vez de par en par las puertas de las celebraciones patronales veraniegas listas para convertirse en el alma, corazón y vida a lo largo de agosto en toda la Raya de España (comarca de Aliste) y Portugal (región de Tras os Montes y Alto Douro) donde no habrá ni un solo día de jolgorio.

Tola y el orgullo de ser el único que venera a San Félix

Aún en el mes de julio el DJ alistano Segui, de Pobladura, fue el encargo de animar como él sabe hacer el cotarro en el Bar el Palo de Tola en la noche del jueves. El viernes se intensificaron los actos con un torneo de tute, juegos infantiles, flamenco con Yaiza Herreo, además de los bailes nocturnos con la orquesta “VooDoo Show” y el DJ EB Rose hasta altas horas de la madrugada.

Tola y el orgullo de ser el único que venera a San Félix

Tola de Aliste es un bonito y acogedor pueblo que puede presumir y presume de muchas cosas, una de ellas, sin lugar a duda alguna, el contar desde hace ya muchos años con unas de las mejores y más concurridas fiestas patronales en tierras alistanas, donde se dan cita jóvenes de la práctica totalidad de los pueblos de Aliste, muy en particular, en las veladas nocturnas .

La costumbre manda y el acto principal del día grande, uno de agosto, fue la Santa Misa de acción de gracias y la procesión en honor al patrono San Félix, oficiadas por el párroco Teo Nieto Vicente, donde se dieron cita vestidos con sus mejores galas niños, jóvenes y mayores. El peculiar y alistano de pura cepa José Pedro González Ramajo (Perriles) fue el encargado de abrir la comitiva procesional con la Cruz Parroquial de Plata.

Tola y el orgullo de ser el único que venera a San Félix

Culminados los actos religiosos, le tocaba el turno al baile vermouth en la Huerta del Cura, nuevo espacio público, donde los vecinos y allegados compartieron momentos de confraternidad antes de irse cada uno a su casa a disfrutar de la comida en familia.

Es Tola pueblo de folclore y de flocloristas, por lo cual, dentro del día grande, uno de los actos estrella programados fue la actuación de la agrupación folclórica alistana “Manteos y Monteras”, de la que forman parte varias personas del pueblo que por una vez sí fueron profetas en su tierra: Maribel Martín Rodríguez, Ana Martín Fuentes, Rocío Martín Martín, María Isabel Fernández Tolosa, Lucía Martín Poyo, David Martín Poyo, Arai Martínez Martín y Abel Martínez Martín. Lucieron la ancestral y colorida indumentaria tradicional alistana entre danza y danza al son de las gaitas, redoblantes y dulzainas.

Tola y el orgullo de ser el único que venera a San Félix

Este año para amenizar la segunda verbena popular de la noche los vecinos de Tola apuestan por la orquesta Flamingo. Los festajeros no fallan y cientos de jóvenes y menos jóvenes se lo pasaron en grande bailando y disfrutando de la buena música.

Tola de Aliste pondrá el broche de oro a los festejos de San Félix con una jornada dominical que incluirá tajuela en el monte, colchonetas para los más pequeños, fiesta de disfraces con Manaita para finalizar con una cena de hermandad y convivencia para todo el pueblo.

Tola y el orgullo de ser el único que venera a San Félix

Un años más, y como ya suele ser habitual, Tola y sus fiestas están dejando muy buen sabor de boca manteniendo a pulso y por méritos propios un prestigio bien ganado y merecido.

El Arciprestazgo de Aliste y Alba cuenta con 84 parroquias y solamente Tola tiene como patrono a San Félix de Gerona "El Africano" conocido así pues nació en Scillium (Túnez) y falleció en el 304 después de Cristo en lo que hoy conocemos como Gerona. Fue él una de las víctimas del Imperio Romano y, más en concreto, de Diocleciano, sufriendo su martirio el 1 de agosto del 304 en una comunidad cristiana que existiría en Gerunda.