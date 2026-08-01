Estos son los platos fuertes de las fiestas patronales de Rabanales de Aliste

Rabanales de Aliste dará hoy el pistoletazo de salida a las fiestas patronales en honor a San Salvador y Nuestra Señora la Virgen de las Nieves listo ya para convertirse a lo largo del mes de agosto en uno de los referentes a nivel cultural, social, gastronómico, arqueológico y festivo de La Raya de España (comarca de Aliste) y Portugal (región de Tras os Montes y Alto Douro).

Comenzarán los festejos a las 10 de la mañana con un campeonato de juegos autóctonos (petanca) entre Rabanales y Arévalo organizado por Félix "el Bubillo”. La gastronomía será parte imprescindible de los festejos y, para ir cogiendo el gusto, vermut con degustación de jamón y comida de hermanamiento en el Salón Multiusos para todas aquellas personas que quieran participar: el menú costará 15 euros para los mayores y será gratis para los menores de diez años.

Jornada dominical con tardeo de juegos tradicionales en el prado y a las 21.00 horas degustación de cerdo asado al estilo del pueblo a 10 euros por comensal (menores de diez años gratis).

El lunes 3 de agosto a las 9 de la mañana tendrá lugar una caminata tradicional para conocer y disfrutar de los parajes más bonitos del pueblo. En este día la cena popular para todo el pueblo correrá a cargo del coto de caza “San Salvador”, para continuar con el bingo con grandes premios y a partir de la media noche música disco en la Plaza Mayor.

Los platos fuertes de los festejos darán comienzo el martes 4 de agosto con tardeo de juegos infantiles en el frontón, fútbol para niños y por la noche primera gran verbena popular con la actuación de la orquesta “Cuarta Calle” de Asturias.

El miércoles 5 de agosto a las 12 de la mañana misa y procesión en honor a Nuestra Señora la Virgen de las Nieves portada por las mujeres. Habrá vermut y pulpero en la puerta del bar del pueblo. Sobremesa con el campeonato de tute y a las 19.30 horas pasacalles con la charanga “Manaita”.

Pasada la media noche llegará el plato fuerte de los festejos de este año con la actuación del grupo “Cañón” de Santa María del Páramo en León, que animará las fiestas hasta altas horas de la madrugada. Una banda con muchos seguidores en tierras alistanas a los que hará disfrutar una vez más con su pop, rock y música para todos los gustos y edades. Una oportunidad única para disfrutar de una noche inolvidable en un recorrido por toda la historia de la música en la que disfrutarás de los mejores éxitos de hoy y de siempre con una calidad musical y artística de primer nivel, acompañado de uno de los montajes más impresionantes del mundo de la verbena en España.

Grupo "Cañón" / Cedida

El último día de las fiestas, jueves 6 de agosto, estará dedicado a venerar al patrono San Salvador con la misa de acción de gracias y la tradicional procesión alrededor de la iglesia portado a hombros por los hombres. Tras las finales del campeonato de tute paso al tardeo con los hinchables y la fiesta de la espuma en la Plaza Mayor. A las 20.00 horas, actuación flamenca con Yaiza Herrero. La cena de despedida con aperitivos y rabo de ternera con patatas, en la cada comensal abonará 15 euros, dará comienzo a las 21.00 horas. Para poner el broche de oro a los festejos bailes nocturnos con la actuación de la orquesta “Musical Compás” de Villamayor de la Armuña en Salamanca.

Piscinas y arqueología

Agosto no solo serán fiestas y Rabanales tiene como uno de sus principales atractivos para este mes en las piscinas municipales que en estas fechas cada día prestan servicio a todos los vecinos del municipio que así lo desean, incluidos además de los de la cabecera municipal los de Matellanes, Grisuela, Mellanes, Ufones y Fradellos, así como a los veraneantes llegados desde otros pueblos cercanos sin zonas de baño como Valer de Aliste, Riofrío, Sarracín, Bercianos, San Vicente de la Cabeza, Tolilla, Campogrande, Lober, Flores, Puercas, Gallegos del Río o Domez de Alba. El horario de apertura va desde las 12 de la mañana hasta las 20.00 horas.

La zona de las piscinas además de contar con una amplia área verde cuenta con terraza para cenas y comidas grupales por encargo, bocadillos, pizzas, pinchos y hamburguesas. En la zona contigua está el frontón, parque, cancha de fútbol sala, baloncesto y pádel. Allí están también el Centro de Interpretación de las Especies Micológicas y el Museo de los Castros de Aliste.

La Asociación Científico Cultural “Zamora Protohistórica” desarrollará a lo largo del mes de agosto una serie de actividades abiertas a la participación de todos cuantos así lo deseen y que servirán como alternativa en un verano en que los arqueólogos se han tomado un descanso con las excavaciones arqueológicas que regresarán de nuevo en agosto de 2027 a “El Castrico”.

El Museo de los Castros de Aliste será uno de los lugares de visita obligada para quienes se pasen este mes de agosto por Rabanales: en la segunda Edad del Hierro tuvo lugar una importante presencia de asentamientos diseminados por todo el territorio alistana que se han venido estudiando desde comienzo del siglo XX.

Imagen de un castro en Rabanales / Chany Sebastián / Archivo

En total se han identificado un total de 54 castros, de los cuales 46 se encuentran en las estribaciones meridionales de la Sierra de la Culebra y en los valles de los ríos Aliste y Manzanas. Las sociedades de la Edad del Hierro que habitaron dichos valles pertenecen a grupos culturales de la prehistoria final y contaban con un dominio tecnológico limitado a ciertas actividades que se puedan considerar como simples estrategias de supervivencia. Eran conocedores de la agricultura y la ganadería como demuestran los hallazgos de artefactos que servían para procesar las materias primas de origen vegetal y animal procedentes de la actividad agropecuaria.