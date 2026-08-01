Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO | Última hora del incendio de Fermoselle (Zamora)Incendio de Fermoselle: previsión para este sábadoTestimonios del incendio en Fermoselle: "Nos quieren barrer"El ciervo Carlitos en Linarejos (Zamora)Nuevo portero para el Zamora CF
instagramlinkedin

Fin de semana de celebración en El Castillo de Alba que corona con paella para todos

Misa, discomóvil o una comida vecinal entre las actividades programadas para este primer fin de semana de agosto

Castillo de Alba

Castillo de Alba / Chany Sebastián

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Gaby Marcos

Este fin de semana se vive con alegría en El Castillo de Alba, que ha comenzado sus fiestas anuales con la reunión del coto y la asamblea de la asociación, que han servido de inicio para un fin de semana lleno de eventos.

A las 13.00 horas, y como es tradición, se ha celebrado la misa, uno de los platos fuertes del programa. A esta la ha seguido la comida ofrecida por el coto, en la que los vecinos han disfrutado en un ambiente de hermandad y acogimiento.

Posteriormente, a las 16.00 horas, los más pequeños han podido disfrutar de juegos y actividades pensadas especialmente para ellos, mientras los papás descansaban de cara a uno de los espectáculos más esperados por los mayores.

Música de todo tipo

La segunda parte de la jornada del sábado estará marcada por la música. En primer lugar por el folclore, ya que tendrá lugar la exhibición de bailes regionales en la que se rinde homenaje a las costumbres y tradiciones de la zona.

Para coronar el día, a medianoche llegará la discomóvil La Timba, que pondrá música a la verbena en una noche de bailes y diversión.

Comida de hermandad

El broche final de las festividades lo pondrá la paella vecinal organizada para congregar una vez más a los asistentes a las 14.30 horas del domingo 2 de agosto. Es imprescindible apuntarse previamente.

Noticias relacionadas y más

Programa de fiestas

Programa de fiestas / Cedida

El Castillo de Alba se viste de fiesta una vez más para celebrar la unión que cada año trae a vecinos, familiares y visitantes estivales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. DIRECTO | Última hora del incendio en Fermoselle (Zamora): El frente activo del fuego podría ser de 10 kilómetros de longitud
  2. El incendio de los Arribes del Duero llega a Fermoselle, que está confinado y siete pueblos de Sayago evacuados
  3. Una imprudencia, posible causa del incendio de Fermoselle apuntada por la Junta
  4. Apunta esta fecha: la orquesta Panorama actúa el 19 de agosto en La Raya
  5. Medios de Zamora apoyan la extinción de un incendio en Portugal, próximo a la frontera con Aliste
  6. David y Julia, la pareja que ha perdido su casa de Fornillos de Fermoselle por el incendio: 'Acabábamos de reformarla, tanto trabajo para esto, ¿y ahora qué?
  7. Confirmado por la DGT: estas son las carreteras cortadas este miércoles por el incendio de Fermoselle, en Zamora
  8. GALERÍA | Un incendio forestal amenaza Fermoselle

Fin de semana de celebración en El Castillo de Alba que corona con paella para todos

Fin de semana de celebración en El Castillo de Alba que corona con paella para todos

San Félix el Africano procesiona en El Perdigón

San Félix el Africano procesiona en El Perdigón

Verbenas, concursos y tradición en Olmillos, San Martín, Marquiz y Navianos

Verbenas, concursos y tradición en Olmillos, San Martín, Marquiz y Navianos

Evolución favorable del incendio de Fermoselle, aunque hoy se enfrenta a temperaturas de 34 grados y rachas de vientos de 40 kilómetros por hora

Evolución favorable del incendio de Fermoselle, aunque hoy se enfrenta a temperaturas de 34 grados y rachas de vientos de 40 kilómetros por hora

El ciervo Tomás pasa su tercer verano en el pueblo zamorano de Linarejos: un vecino más

El ciervo Tomás pasa su tercer verano en el pueblo zamorano de Linarejos: un vecino más

Estos son los platos fuertes de las fiestas patronales de Rabanales de Aliste

El operativo de extinción focaliza sus esfuerzos en estabilizar el perímetro del incendio forestal de Fermoselle

Vecinos que retornan a sus pueblos tras ser desalojados por el incendio de Fermoselle: "¡Ay Dios, qué emoción!"

Tracking Pixel Contents