Fin de semana de celebración en El Castillo de Alba que corona con paella para todos
Misa, discomóvil o una comida vecinal entre las actividades programadas para este primer fin de semana de agosto
Este fin de semana se vive con alegría en El Castillo de Alba, que ha comenzado sus fiestas anuales con la reunión del coto y la asamblea de la asociación, que han servido de inicio para un fin de semana lleno de eventos.
A las 13.00 horas, y como es tradición, se ha celebrado la misa, uno de los platos fuertes del programa. A esta la ha seguido la comida ofrecida por el coto, en la que los vecinos han disfrutado en un ambiente de hermandad y acogimiento.
Posteriormente, a las 16.00 horas, los más pequeños han podido disfrutar de juegos y actividades pensadas especialmente para ellos, mientras los papás descansaban de cara a uno de los espectáculos más esperados por los mayores.
Música de todo tipo
La segunda parte de la jornada del sábado estará marcada por la música. En primer lugar por el folclore, ya que tendrá lugar la exhibición de bailes regionales en la que se rinde homenaje a las costumbres y tradiciones de la zona.
Para coronar el día, a medianoche llegará la discomóvil La Timba, que pondrá música a la verbena en una noche de bailes y diversión.
Comida de hermandad
El broche final de las festividades lo pondrá la paella vecinal organizada para congregar una vez más a los asistentes a las 14.30 horas del domingo 2 de agosto. Es imprescindible apuntarse previamente.
El Castillo de Alba se viste de fiesta una vez más para celebrar la unión que cada año trae a vecinos, familiares y visitantes estivales.
- DIRECTO | Última hora del incendio en Fermoselle (Zamora): El frente activo del fuego podría ser de 10 kilómetros de longitud
- El incendio de los Arribes del Duero llega a Fermoselle, que está confinado y siete pueblos de Sayago evacuados
- Una imprudencia, posible causa del incendio de Fermoselle apuntada por la Junta
- Apunta esta fecha: la orquesta Panorama actúa el 19 de agosto en La Raya
- Medios de Zamora apoyan la extinción de un incendio en Portugal, próximo a la frontera con Aliste
- David y Julia, la pareja que ha perdido su casa de Fornillos de Fermoselle por el incendio: 'Acabábamos de reformarla, tanto trabajo para esto, ¿y ahora qué?
- Confirmado por la DGT: estas son las carreteras cortadas este miércoles por el incendio de Fermoselle, en Zamora
- GALERÍA | Un incendio forestal amenaza Fermoselle