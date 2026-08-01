Fin de semana de celebración en El Castillo de Alba que corona con paella para todos

Este fin de semana se vive con alegría en El Castillo de Alba, que ha comenzado sus fiestas anuales con la reunión del coto y la asamblea de la asociación, que han servido de inicio para un fin de semana lleno de eventos.

A las 13.00 horas, y como es tradición, se ha celebrado la misa, uno de los platos fuertes del programa. A esta la ha seguido la comida ofrecida por el coto, en la que los vecinos han disfrutado en un ambiente de hermandad y acogimiento.

Posteriormente, a las 16.00 horas, los más pequeños han podido disfrutar de juegos y actividades pensadas especialmente para ellos, mientras los papás descansaban de cara a uno de los espectáculos más esperados por los mayores.

Música de todo tipo

La segunda parte de la jornada del sábado estará marcada por la música. En primer lugar por el folclore, ya que tendrá lugar la exhibición de bailes regionales en la que se rinde homenaje a las costumbres y tradiciones de la zona.

Para coronar el día, a medianoche llegará la discomóvil La Timba, que pondrá música a la verbena en una noche de bailes y diversión.

Comida de hermandad

El broche final de las festividades lo pondrá la paella vecinal organizada para congregar una vez más a los asistentes a las 14.30 horas del domingo 2 de agosto. Es imprescindible apuntarse previamente.

Programa de fiestas / Cedida

El Castillo de Alba se viste de fiesta una vez más para celebrar la unión que cada año trae a vecinos, familiares y visitantes estivales.