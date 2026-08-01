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Preocupación en San Martín de Castañeda por un conato de incendio

Personal y medios terrestres se han hecho cargo de la situación

San Martín de Castañeda con vistas al monasterio.

San Martín de Castañeda con vistas al monasterio. / Cedida

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Oliva Conde

En un fin de semana marcado por el fuego en Zamora, y cuando casi se cumple un año del fuego que conmocionó a la población de San Martín de Castañeda, los vecinos vuelven a estar alerta.

La confusión comenzó a las 16.40 horas de la tarde de este primer sábado de agosto, cuando se notificaba un fuego en el entorno del arroyo Bouzos y del arroyo de Ventosiellas.

Para hacerse cargo del incidente se han asignado desde la Junta de Castilla y León dos agentes medioambientales, una cuadrilla helitransportada, una autobomba y una cuadrilla terrestre, esta última fue anulada posteriormente, pero los cuatro medios restantes permanecen asignados al lugar.

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Alrededor de media hora después de la notificación, se confirmaba que se trataba de una falsa alarma causada por un remolino de viento que, visto desde fuera, parecía una columna de humo. Aunque la preocupación ha pasado, los ojos siguen puestos en esta localidad, que ya hace un año sufría los estragos del fuego.

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