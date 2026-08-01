Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO | Última hora del incendio de Fermoselle (Zamora)Testimonios del incendio en Fermoselle: "Nos quieren barrer"Incendio de Fermoselle: el perímetro de las llamasTurno de oficio de los abogados de Zamora
instagramlinkedin

Evolución favorable del incendio de Fermoselle, aunque hoy se enfrenta a temperaturas de 34 grados y rachas de vientos de 40 kilómetros por hora

La dificultad de acceso a las zonas más escarpadas, próximas a los ríos Tormes y Duero, impide eliminar algún pequeño foco

Extinción del incendio en la zona más escarpada de los Arribes

Extinción del incendio en la zona más escarpada de los Arribes / L. F.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

I. G.

El incendio de Fermoselle, declarado de nivel 1 a las 8.30 de la mañana de hoy, presenta una situación más favorable que ayer tras los trabajos nocturnos, ayudados por una humedad relativa en torno al 80 %, aunque la temperatura no ha bajado de 18 ºC.

La Junta de Castilla y León confirma que la dificultad de acceso a las zonas más escarpadas, próximas a los ríos Tormes y Duero, impide eliminar algún pequeño foco que requerirá de medios aéreos y agua para su extinción definitiva.

Noticias relacionadas y más

De nuevo las previsiones meteorológicas para hoy, sobre las 18.00 horas, elevan la temperatura a 34ºC, una humedad relativa del 16 % y rachas de vientos de 40 km/h. Son condiciones desfavorables para la extinción, pero el trabajo del operativo Infocal se centrará en evitar cualquier reactivación en las horas más críticas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. DIRECTO | Última hora del incendio en Fermoselle (Zamora): El frente activo del fuego podría ser de 10 kilómetros de longitud
  2. El incendio de los Arribes del Duero llega a Fermoselle, que está confinado y siete pueblos de Sayago evacuados
  3. Una imprudencia, posible causa del incendio de Fermoselle apuntada por la Junta
  4. Apunta esta fecha: la orquesta Panorama actúa el 19 de agosto en La Raya
  5. Medios de Zamora apoyan la extinción de un incendio en Portugal, próximo a la frontera con Aliste
  6. David y Julia, la pareja que ha perdido su casa de Fornillos de Fermoselle por el incendio: 'Acabábamos de reformarla, tanto trabajo para esto, ¿y ahora qué?
  7. Confirmado por la DGT: estas son las carreteras cortadas este miércoles por el incendio de Fermoselle, en Zamora
  8. GALERÍA | Un incendio forestal amenaza Fermoselle

Evolución favorable del incendio de Fermoselle, aunque hoy se enfrenta a temperaturas de 34 grados y rachas de vientos de 40 kilómetros por hora

Evolución favorable del incendio de Fermoselle, aunque hoy se enfrenta a temperaturas de 34 grados y rachas de vientos de 40 kilómetros por hora

El ciervo Tomás pasa su tercer verano en el pueblo zamorano de Linarejos: un vecino más

El ciervo Tomás pasa su tercer verano en el pueblo zamorano de Linarejos: un vecino más

Verbenas, concursos y tradición en Olmillos, San Martín, Marquiz y Navianos

Verbenas, concursos y tradición en Olmillos, San Martín, Marquiz y Navianos

Estos son los platos fuertes de las fiestas patronales de Rabanales de Aliste

El operativo de extinción focaliza sus esfuerzos en estabilizar el perímetro del incendio forestal de Fermoselle

Vecinos que retornan a sus pueblos tras ser desalojados por el incendio de Fermoselle: "¡Ay Dios, qué emoción!"

Manuel Fadón, ganadero de Zafara afectado por el incendio de Fermoselle: "No nos dejan limpiar, nadie se preocupa de los pueblos"

Manuel Fadón, ganadero de Zafara afectado por el incendio de Fermoselle: "No nos dejan limpiar, nadie se preocupa de los pueblos"

El duro relato de Amable Pascual, ganadero de Zafara, tras el paso del fuego: "Te da la sensación de que nos quieren barrer"

El duro relato de Amable Pascual, ganadero de Zafara, tras el paso del fuego: "Te da la sensación de que nos quieren barrer"
Tracking Pixel Contents