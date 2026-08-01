Evolución favorable del incendio de Fermoselle, aunque hoy se enfrenta a temperaturas de 34 grados y rachas de vientos de 40 kilómetros por hora
La dificultad de acceso a las zonas más escarpadas, próximas a los ríos Tormes y Duero, impide eliminar algún pequeño foco
I. G.
El incendio de Fermoselle, declarado de nivel 1 a las 8.30 de la mañana de hoy, presenta una situación más favorable que ayer tras los trabajos nocturnos, ayudados por una humedad relativa en torno al 80 %, aunque la temperatura no ha bajado de 18 ºC.
La Junta de Castilla y León confirma que la dificultad de acceso a las zonas más escarpadas, próximas a los ríos Tormes y Duero, impide eliminar algún pequeño foco que requerirá de medios aéreos y agua para su extinción definitiva.
De nuevo las previsiones meteorológicas para hoy, sobre las 18.00 horas, elevan la temperatura a 34ºC, una humedad relativa del 16 % y rachas de vientos de 40 km/h. Son condiciones desfavorables para la extinción, pero el trabajo del operativo Infocal se centrará en evitar cualquier reactivación en las horas más críticas.
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