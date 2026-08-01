Activo un incendio en Valdespino que moviliza medios aéreos y terrestres

A las 18.45 de la tarde de este primer sábado de agosto se ha dado aviso de un incendio en las inmediaciones del paraje de Los Pozos de Valdespino. Ha sucedido en el entorno cercano a la carretera ZA-P-2663, hasta donde se han desplazado dos agentes junto a dos cuadrillas terrestres, una helitransportada y un hidroavión, que continúan luchando contra las llamas.

La causa del suceso y el alcance total todavía se desconocen.

Zamora, preocupada por el fuego

Este incendio llega en una jornada marcada por el fuego y la preocupación en la provincia. Después de que la Junta haya advertido de que se extiende la alerta por riesgo de incendios en la provincia, la población se mantiene alerta y se mantienen las restricciones extraordinarias.