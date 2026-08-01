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Activo un incendio en Valdespino que moviliza medios aéreos y terrestres

Un hidroavión y medios humanos y terrestres se desplazan hasta la localidad

Bomberos forestales en las labores de extinción de un incendio durante la pasada campaña. | A. S.

Bomberos forestales en las labores de extinción de un incendio durante la pasada campaña. | A. S.

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Oliva Conde

A las 18.45 de la tarde de este primer sábado de agosto se ha dado aviso de un incendio en las inmediaciones del paraje de Los Pozos de Valdespino. Ha sucedido en el entorno cercano a la carretera ZA-P-2663, hasta donde se han desplazado dos agentes junto a dos cuadrillas terrestres, una helitransportada y un hidroavión, que continúan luchando contra las llamas.

La causa del suceso y el alcance total todavía se desconocen.

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