Zamora en Pie responde a la Junta: "Las obras de la planta de biogás en Peleas de Abajo continúan"

La plataforma Zamora en Pie ha denunciado que las obras de las plantas de biogás proyectada en Peleas de Abajo continúan pese a contravenir un condicionante impuesto por la Junta, basado en que no podían retomarse hasta el 1 de agosto para respetar los tiempos de anidación de las avutardas en la zona.

Por este motivo, el colectivo se pregunta si la obra promotora de la instalación "está por encima" de la Junta, a la vez que cuestiona las afirmaciones del delegado territorial en Zamora, Fernando Prada, sobre la paralización de los trabajos. "O miente o no se entera de nada", asegura Zamora en Pie.

La plataforma también ha destacado que, una vez más, han sido los vecinos los que se han encargado de vigilar el desarrollo de las obras y de alertar de presuntas irregularidades en las que, en principio, podría estar incurriendo la empresa.

Y es que, como remarca el colectivo, varios vecinos han comprobado en las últimas horas que máquinas seguían trabajando en la zona en la que está previsto construir la planta de biogás, por lo que alertaron al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Por otra parte, Zamora en Pie recuerda que la empresa promotora ya fue sancionada con anterioridad por iniciar las obras sin cumplir los requisitos exigidos y considera que la continuidad de los trabajos "refleja una actitud de desafío hacia la Administración", en este caso la Junta.

Además, afirma que en la parcela en la que está previsto construir la planta de biogás se han llevado a cabo en las últimas horas trabajos de soldadura y corte de metal junto a una zona arbolada, "labores incompatibles con las restricciones vigentes por el elevado riesgo de incendios". Por este motivo, presentará una denuncia ante la Inspección de Trabajo, que se sumará a las trasladadas anteriores al Seprona.

La plataforma reclama a la Junta una actuación inmediata frente a la empresa promotora y exige explicaciones sobre los motivos por los que las obras continúan ejecutándose pese a la prohibición que, según sostiene, pesa sobre ellas.

La plataforma también ha convocado para este sábado 1 de agosto una marcha reivindicativa entre Santa Clara de Avedillo y la planta de biogás de Peleas de Abajo, actualmente en construcción. La salida está prevista a las 9.30 horas desde Santa Clara de Avedillo y recorrerá unos tres kilómetros hasta las instalaciones. La movilización pretende llamar la atención sobre la reiteración de los incumplimientos legales que Zamora en Pie atribuye al proyecto.