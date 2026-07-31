El último cura con raíces alistanas toma las riendas de 84 parroquias de la comarca

José Alberto Sutil Lorenzo, el único y último cura con raíces alistanas en La Raya de España y Portugal, tomará las riendas en el mes de septiembre del Arciprestazgo de Aliste y Alba que integra a las antiguas 84 parroquias alistanas y albarinas de las Vicarías que desde el siglo XIII hasta 1988 pertenecieron al Arzobispado de Compostela, viendo cumplido uno de sus sueños desde que decidió dedicar su vida a la evangelización y misiones sociales y humanitarias: ser sacerdote en la tierra de sus antepasados.

Actualmente es arcipreste de Aliste y Alba Ángel Carretero, sacerdote de la parroquia de San Pedro Apóstol de Carbajales de Alba que se mantendrá en el cargo el mes de agosto. José Alberto Sutil, hasta ahora miembro del Equipo Misionero de Aliste que tiene al frente a Teo Nieto, ha sido nombrado oficialmente párroco de la Unidad de Acción Pastoral de Valer de Aliste (Santa Eulalia de Mérida) que integra también a las parroquias de Bercianos de Aliste (San Mamés), Domez de Alba (San Justo y Pastor), Flores (Virgen de la Asunción), Puercas (San Bartolomé), Fradellos (San Miguel Arcángel) y Gallegos del Río (San Pedro Apóstol). Teo Nieto Vicente cesará como párroco de estas parroquias pasando de 43 a 37 pueblos.

José Alberto Sutil durante una misa / Chany Sebastián

El nombramiento traerá consigo que, como manda la tradición, deberá asumir con carácter oficial el cargo de capellán y miembro del cabildo de la histórica hermandad penitencial del Santo Entierro de Bercianos. Entre sus cometidos está presidir el “Juramento de Pedida de Cofradía” que tiene lugar en la tarde del Jueves Santo tras la procesión de “La Carrera”, donde los jóvenes que pidieron cofradía un año antes tras besar la “Vara” entran oficialmente en la hermandad.

La reestructuración en el arciprestazgo, debida en parte al producirse la inminente jubilación de uno de los actuales sacerdotes en activo, traerá consigo que Sutil Lorenzo pasará a ser también el párroco moderador de las parroquias de la Unidad de Acción Pastoral de Fornillos (Arcillera, Brandilanes, Castro de Alcañices, Ceadea, Moveros y Castro de Alcañices). En este caso supondrá su presencia cada domingo siguiente a San Marcos (25 de abril) en la eucaristía y procesión de la romería de la Virgen de la Luz en Constantim y Moveros.

Entre los últimos arciprestes de Aliste uno de los más insignes fue el toresano de nacimiento y alistano de adopción Luis Miguel Rodríguez, un cura implicado en la vida social de la zona y que fue unos de los fundadores de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes de Trabazos y del grupo de acción local Adata.

Siendo curas residentes en Valer fueron arciprestes Jesús Calvo, Fernando Felipe Rosón, Manuel Iglesias, Fernando Lorenzo y ahora José Alberto Sutil. Otros arciprestes alistanos fueron Francisco Ortega y Héctor Galán.

José Alberto Sutil durante una misa / Chany Sebastián

José Alberto Sutil Lorenzo nació el día 12 de junio de 1979 en Zamora capital dentro del seno de una familia formada por el maestro alistano José Maria Sutil Gabella, natural de Fradellos; y la alma de casa toresana Carmen Lorenzo Prieto. En Zamora fue donde pasó más tiempo en su infancia, pero a la vez visitaba las tierras alistanas donde vivían sus abuelos y donde surgió su vocación. Fue ordenado presbítero el 25 de marzo de 2006.

En 1972 surgía en Fradellos la romería en honor a Nuestra Señora la Virgen de Fátima por iniciativa de los hermanos Vicente y Julián, dos claretianos que de esta manera conmemoran las bodas de oro matrimoniales de sus padres Isidoro Martín y Lucía González.

Cada domingo anterior al 13 de mayo (fecha de la aparición en Cova de Iría) llegaban los religiosos del Corazón de María cargados de estampas, libros y rosarios para entregar a los romeros alistanos. Poco podían imaginar que ese sencillo gesto sería uno de los puntos de inflexión en el nacimiento de la vocación religiosa del entonces niño José Alberto Sutil Lorenzo.

De izquierda a derecha, Teo Nieto, el obispo Fernando Valera y José Alberto Sutil / Chany Sebastián

A partir del mes de septiembre José Alberto será el Arcipreste de Aliste, pero también el único y último cura de raíces alistanas en activo en su tierra, esa que durante siglos fue fuente de religiosos (misioneros) y religiosas (monjas) que desarrollaron y desarrollan aún hoy su labor evangelizadora y humanitaria por todo el mundo. Un cura entre cuyas pasiones tiene los idiomas hasta el punto de que puede hablar varias lenguas diferentes: castellano, inglés, francés, italiano, latín, griego y hebreo. Ya ejerciendo en La Raya quizás su reto sea el portugués.