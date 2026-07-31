La Residencia Doña Urraca acoge a los efectivos de otras provincias que colaboran en la extinción del incendio de Fermoselle
Un total de 69 especialistas de Serbia, Andalucía y Valladolid descansan en el edificio y reciben la alimentación adecuada para reponer fuerzas tras largas jornadas de trabajo
La Residencia Juvenil Doña Urraca, en la capital zamorana, acoge desde este jueves a los efectivos de diversos equipos que se han desplazado a la provincia para colaborar en los trabajos de extinción del incendio declarado el pasado miércoles en Fermoselle.
De esta manera, la Residencia se ha convertido en el lugar de descanso de 69 efectivos procedentes de Serbia, Andalucía y Valladolid.
Del total de personas que se alojan en el edificio, 40 proceden de Serbia, 16 de Andalucía y los 13 restantes son brigadistas de la provincia vallisoletana, a los que también se facilita una alimentación adecuada para reponer fuerzas tras largas jornadas de trabajo en la zona afectada por el incendio forestal.
La previsión es que el personal esté alojado hasta el próximo lunes, 3 de agosto. Esta actuación se suma a la que continúa en el albergue Arturo Duperier en Ávila, donde se sigue dando alojamiento y manutención a otras brigadas que luchan contra los incendios que afectan a Castilla y León.
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