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El fin de la pesadilla del incendio más cerca: Levantan los confinamientos de Fermoselle y Fariza y solo se mantiene el desalojo de Pinilla y Mámoles

A lo largo de este viernes los residentes del resto de localidades evacuadas por el incendio forestal podrán regresar a sus casas

El corte de carreteras se mantiene para la que conecta Fermoselle y Trabanca y las de acceso a Pinilla de Fermoselle y Mámoles

Vecinos de pueblos desalojados por el incendio en el albergue de Bermillo.

Vecinos de pueblos desalojados por el incendio en el albergue de Bermillo. / Alba Prieto

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M. J. Cachazo

La evolución favorable del incendio originado en Fermoselle permitirá levantar los confinamientos en Fermoselle y Fariza y el regreso a sus casas de los vecinos de la mayor parte de las localidades que tuvieron que ser evacuadas.

La Junta ha confirmado que tan solo permanecerá vigente el desalojo de Pinilla de Fermoselle y Mámoles, localidades en las que la orografía dificulta los trabajos de extinción del incendio por parte de los medios terrestres desplegados en la zona, lo que obligará a prolongar el desalojo de sus vecinos.

De esta manera, el albergue de Bermillo irá disminuyendo su ocupación a lo largo de este viernes, a medida que los vecinos de los pueblos en los que se levantará la restricción regresen a sus casas. Además, el regreso de los evacuados en las residencias de mayores se irá ajustando progresivamente a sus necesidades sociosanitarias y de transporte.

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Además, la circulación en las carreteras que tuvieron que ser cortadas por el incendio forestal se restablecerá a lo largo de este viernes, salvo la que conecta Fermoselle y Trabanca y en las de acceso a Pinilla y Mámoles que, por el momento, no se abrirán al tráfico de vehículos.

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