El operativo de extinción focaliza sus esfuerzos en estabilizar el perímetro del incendio forestal de Fermoselle

El trabajo del operativo de extinción desplegado en Sayago por el incendio forestal originado en Fermoselle el pasado miércoles comienza a dar sus frutos y, en las últimas horas, ha focalizado sus esfuerzos en estabilizar el perímetro y controlar “pequeños focos” en zonas de difícil acceso en Los Arribes.

Jorge Llorente, viceconsejero de Medio Ambiente y Energía de la Junta, en su visita al Puesto de Mando instalado en Fermoselle, ha reconocido la complejidad e intensidad del incendio forestal, que ha obligado a movilizar a más de 150 medios terrestres y aéreos en los últimos días. Además, ha precisado que las condiciones meteorológicas “cambiantes” registradas desde el miércoles han obligado a “adaptar las estrategias” de la “lucha” contra el fuego en diversas ocasiones.

“Estamos en una situación de lógica prudencia”, reconoció Llorente, quien también apuntó que los trabajos desarrollados por el operativo han “avanzado de forma definitiva para que no aumente el perímetro”. Por otra parte, destacó la colaboración entre las administraciones para luchar contra un “enemigo común”, en alusión al fuego, a la vez que agradeció el civismo de los vecinos afectados a la hora de “atender los avisos” y acatar las restricciones.

Hasta el Puesto de Mando también se trasladó Virginia Barcones, Secretaria General de Protección Civil, con el objetivo de conocer los detalles de la evolución del incendio. Una vez estabilizado el perímetro el siguiente paso es localizar y eliminar “puntos calientes”, así como vigilar posibles reactivaciones de las llamas.

Virginia Barcones con autoridades provinciales y de Fermoselle en el Puesto de Mando. / Cedida

La evolución favorable del incendio abre una puerta a la esperanza en Sayago, una comarca que ha vivido con temor y preocupación su avance.

La coordinación entre las distintas administraciones y la gran cantidad de medios aéreos y terrestres, tanto nacionales como procedentes de otros países, ha sido clave para contener el fuego y para poder perimetrarlo, aunque por el momento la Junta no ha aportado datos sobre la superficie final arrasada o sobre las causas del incendio que, en principio, pudo ser provocado por una “imprudencia”.

El jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta en Zamora, Mariano Rodríguez, fue el primero en reconocer la “sensible mejora” de la situación del incendio de Fermoselle, después de que en la noche del jueves al viernes se llevaran “trabajos de consolidación”. A lo largo de toda la jornada, las labores del operativo se centraron en sofocar “pequeños focos activos”, pero localizados en zonas en las que la orografía dificultaba el acceso.

En la misma línea, el director técnico de extinción del incendio, Francisco Bolaños, calificó de “estable” la situación del fuego, después de ejecutar trabajos, esencialmente, “de maquinaria y de remate con herramienta” en las zonas accesibles y en los dos “puntos más calientes”, en Mámoles y en la cola del flanco izquierdo y derecho, el más próximo al río Tormes, en el que tuvieron que emplearse a fondo los medios aéreos.