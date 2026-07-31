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Manuel Fadón, ganadero de Zafara afectado por el incendio: "No nos dejan limpiar, nadie se preocupa de los pueblos"

“Yo lo digo alto y claro: los incendios se apagan en invierno, no ahora. Encima, con las altas temperaturas y un viento endemoniado el riesgo es total y pasa lo que ha pasado”

Manuel Fadón ganadero de Zafara tras verse afectado por el incendio: "Ha sido insalvable, todo el trabajo de dos o tres años se ha perdido en minutos"

Manuel Fadón ganadero de Zafara tras verse afectado por el incendio: "Ha sido insalvable, todo el trabajo de dos o tres años se ha perdido en minutos"

Alejandra Bonel García / José Luis Fernández

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Irene Gómez

“Estaba claro que esto iba a llegar más pronto que tarde porque hay maleza por todos los lados y aquí no te dejan limpiar nada”. Manuel Fadón no disimula el enfado y la impotencia que siente después de cómo se evapora la monumental torre de bolas de alimento para el ganado en su explotación de Zafara que evoca a una zona de guerra. “Cuando ardía sí que daba miedo. Aquí había comida para dos años; más de ochocientas bolas de silo y no hemos salvado nadarelata mientras apunta a la candente montaña situada a escasos metros de las naves donde la tarde del incendio guardaba 1.200 ovejas de leche.

“Nos metimos entre el fuego para salvar a las ovejas y las vacas, solo pensaba en que las llamas no llegaran a las naves. Lo pasamos mal; el fuego me adelantó por la izquierda, y mi ahijado y otro chico de Torrefrades, Pablo, se quedaron en mitad del fuego; gracias a Dios que se tiraron a una tierra aislada y pudieron salvarse” cuenta Manuel sobre los momentos comprometidos que vivieron para defender las naves y las casas las personas que se quedaron en Zafara, pueblo del municipio de Fariza.

GALERÍA | El incendio de Fermoselle toca de lleno a la explotación de Manuel Fadón en Zafara

GALERÍA | El incendio de Fermoselle toca de lleno a la explotación de Manuel Fadón en Zafara

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GALERÍA | El incendio de Fermoselle toca de lleno a la explotación de Manuel Fadón en Zafara / José Luis Fernández

“La gente se la ha jugado, pero era tal el viento y las llamas que no hemos podido salvar todo esto” relata el ganadero sayagués desde uno de los pueblos más perjudicados por un incendio que en apenas dos días arrasaba once mil hectáreas.

“Yo lo digo alto y claro: los incendios se apagan en invierno, no ahora. Encima, con las altas temperaturas y un viento endemoniado el riesgo es total y pasa lo que ha pasado”. En el caso de este ganadero de ovino y vacuno, un golpe económico de gigantescas dimensiones. “Si en invierno te dejaran quitar zarza, podar encinas, limpiar carrascos. No dejan hacer nada y nadie se preocupa de lo que pase en estos pueblos”.

¿No es un bulo eso de que no se puede tocar una encina ni cortar un zarzal? “De bulos nada, lo estamos sufriendo a diario, hasta con multas. Lo repito, no te dejan hacer nada ni te ayudan. Al contrario, todo son trabas y papeleo. Luego te tapan la boca con subvenciones que a veces tiene unos requisitos imposibles. Nos dan por todos los lados y encima el fuego” expresa Manuel, uno de los ganaderos afectados por el fuego iniciado el miércoles en Fermoselle que ha avanzado hasta el municipio de Fariza dejando tras de sí cuantiosos daños en Fermoselle, Pinilla, Fornillos, Palazuelo, Zafara, Formariz, Mámoles…

“Yo me comprometo a mantener el cortafuegos si lo hacen en Zafara porque ararlo tres veces al año no es ningún trabajo; es mejor hacer esto que no pasar por estas desgracias”.

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