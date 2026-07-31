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El incendio de Fermoselle evoluciona de forma favorable, aunque se mantienen activos focos en zonas de difícil acceso

Medio centenar de medios aéreos y terrestres siguen trabajando este viernes en la zona para intentar sofocar el fuego

Un técnico del operativo de extinción observa el incendio de Fermoselle.

Un técnico del operativo de extinción observa el incendio de Fermoselle. / José Luis Fernández

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M. J. Cachazo

El trabajo del operativo de extinción desplegado en Sayago por el incendio originado en Fermoselle el pasado miércoles comienza a dar sus frutos y, en la actualidad, los esfuerzos se centran en combatir "pequeños focos activos" en zonas de difícil acceso en Los Arribes.

Así lo ha confirmado este viernes el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta en Zamora, Mariano Rodríguez, quien ha reconocido que la situación del incendio de Fermoselle "ha mejorado sensiblemente", después de que durante la pasada noche se hayan realizado trabajos de consolidación y, en estos momentos, tan solo quedan activos pequeños focos, que se localizan en las "zonas más inaccesibles" del Parque Natural.

No obstante, aseguró que las perspectivas para este viernes "son mejores", aunque "todavía existe peligro y focos activos". Por este motivo, los trabajos de extinción se centrarán a lo largo de esta jornada en intentar sofocar los focos que, por el momento, no se han podido apagar.

En la mañana de este viernes, medio centenar de medios de extinción, cinco de ellos aéreos, siguen trabajando en Sayago para intentar sofocar un fuego, que en los últimos días ha obligado a movilizar más del doble.

En las labores de extinción siguen colaborando equipos de bomberos y nodrizas de la Diputación de Zamora y de otras administraciones locales, al margen de medios de la UME y de convoyes procedentes de Cádiz, Cantabria, Galicia, Extremadura, Valladolid, Segovia, Salamanca y Serbia, cuya participación se irá desescalando si la evolución sigue siendo favorable.

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