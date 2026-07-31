Fermoselle suspende el inicio de sus fiestas de San Agustín por el incendio forestal

El Ayuntamiento de Fermoselle ha anunciado la suspensión de los actos previstos para este viernes 1 de agosto, con los que iba a comenzar la programación de las Fiestas de San Agustín, debido a la grave situación generada por el incendio forestal que afecta al municipio y a buena parte de la comarca de Sayago desde el pasado día 29.

Entre los actos cancelados se encuentran el tradicional repique de la Campana Torera, que marca el inicio de las fiestas, y la entrega del libro prevista para esa misma jornada.

"No procede celebrar actos festivos"

En un comunicado oficial, el Consistorio explica que la evolución del incendio sigue generando incertidumbre y considera que "no procede celebrar actos festivos" mientras continúan las labores de extinción y muchas personas siguen sufriendo las consecuencias del fuego.

El Ayuntamiento ha trasladado su agradecimiento a los efectivos de extinción, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Protección Civil, voluntarios y vecinos, así como a los ayuntamientos de la comarca, de la provincia de Zamora, de los Arribes salmantinos y de municipios portugueses por las numerosas muestras de apoyo recibidas durante estos días. Asimismo, confía en que la situación pueda normalizarse cuanto antes para retomar la celebración de las fiestas cuando las circunstancias lo permitan.