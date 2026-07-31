Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Las 24 horas en las que el fuego tiñó de negro un perímetro de 75 kilómetros y quemó 11.000 hectáreas en el incendio zamorano de FermoselleFermoselle revive la pesadilla de los incendios: “Van dos intentos en nueve años, al tercero nos queman el pueblo”David y Julia, la pareja que ha perdido su casa de Fornillos de Fermoselle por el incendio: "Acabábamos de reformarla, tanto trabajo para esto, ¿y ahora qué?"Fornillos de Fermoselle, transformado en un paisaje lunar tras el paso del fuego: “Qué vamos a esperar si te llega la hierba al cuello"
instagramlinkedin

Fermoselle suspende el inicio de sus fiestas de San Agustín por el incendio forestal

El Ayuntamiento cancela los actos previstos para el 1 de agosto, entre ellos el tradicional repique de la Campana Torera, ante la grave situación provocada por el fuego.

Inicio de fiestas cancelados en Fermoselle

Inicio de fiestas cancelados en Fermoselle / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alejandro García Benito

El Ayuntamiento de Fermoselle ha anunciado la suspensión de los actos previstos para este viernes 1 de agosto, con los que iba a comenzar la programación de las Fiestas de San Agustín, debido a la grave situación generada por el incendio forestal que afecta al municipio y a buena parte de la comarca de Sayago desde el pasado día 29.

Entre los actos cancelados se encuentran el tradicional repique de la Campana Torera, que marca el inicio de las fiestas, y la entrega del libro prevista para esa misma jornada.

"No procede celebrar actos festivos"

En un comunicado oficial, el Consistorio explica que la evolución del incendio sigue generando incertidumbre y considera que "no procede celebrar actos festivos" mientras continúan las labores de extinción y muchas personas siguen sufriendo las consecuencias del fuego.

Noticias relacionadas y más

El Ayuntamiento ha trasladado su agradecimiento a los efectivos de extinción, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Protección Civil, voluntarios y vecinos, así como a los ayuntamientos de la comarca, de la provincia de Zamora, de los Arribes salmantinos y de municipios portugueses por las numerosas muestras de apoyo recibidas durante estos días. Asimismo, confía en que la situación pueda normalizarse cuanto antes para retomar la celebración de las fiestas cuando las circunstancias lo permitan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. DIRECTO | Última hora del incendio en Fermoselle (Zamora): El frente activo del fuego podría ser de 10 kilómetros de longitud
  2. El incendio de los Arribes del Duero llega a Fermoselle, que está confinado y siete pueblos de Sayago evacuados
  3. Una imprudencia, posible causa del incendio de Fermoselle apuntada por la Junta
  4. Apunta esta fecha: la orquesta Panorama actúa el 19 de agosto en La Raya
  5. Medios de Zamora apoyan la extinción de un incendio en Portugal, próximo a la frontera con Aliste
  6. David y Julia, la pareja que ha perdido su casa de Fornillos de Fermoselle por el incendio: 'Acabábamos de reformarla, tanto trabajo para esto, ¿y ahora qué?
  7. Confirmado por la DGT: estas son las carreteras cortadas este miércoles por el incendio de Fermoselle, en Zamora
  8. GALERÍA | Un incendio forestal amenaza Fermoselle

Fermoselle suspende el inicio de sus fiestas de San Agustín por el incendio forestal

Denuncian a la ITV de Puebla de Sanabria por negar un extintor para apagar el fuego de un coche

Denuncian a la ITV de Puebla de Sanabria por negar un extintor para apagar el fuego de un coche

El incendio de Fermoselle evoluciona de forma favorable, aunque se mantienen activos focos en zonas de difícil acceso

El incendio de Fermoselle evoluciona de forma favorable, aunque se mantienen activos focos en zonas de difícil acceso

Unos 55.000 vehículos este fin de semana en las carreteras zamoranas, con "estreno" de la N-631

Unos 55.000 vehículos este fin de semana en las carreteras zamoranas, con "estreno" de la N-631

DIRECTO | Última hora del incendio de Fermoselle (Zamora): el pabellón de Bermillo se vacía ante la evolución favorable del fuego

DIRECTO | Última hora del incendio de Fermoselle (Zamora): el pabellón de Bermillo se vacía ante la evolución favorable del fuego

Caja Rural lanza una línea de anticipos de ayudas para los afectados por el incendio forestal de Fermoselle

Caja Rural lanza una línea de anticipos de ayudas para los afectados por el incendio forestal de Fermoselle

Zamora en Pie responde a la Junta: "Las obras de la planta de biogás en Peleas de Abajo continúan"

Zamora en Pie responde a la Junta: "Las obras de la planta de biogás en Peleas de Abajo continúan"

La Residencia Doña Urraca acoge a los efectivos de otras provincias que colaboran en la extinción del incendio de Fermoselle

La Residencia Doña Urraca acoge a los efectivos de otras provincias que colaboran en la extinción del incendio de Fermoselle
Tracking Pixel Contents