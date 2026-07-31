Denuncian a la ITV de Puebla de Sanabria por negar un extintor para apagar el fuego de un coche

Un vecino de Barrio de Lomba, Francisco Javier Fernández Morán, presentó una denuncia ante la Guardia Civil contra personal de la ITV de Puebla por negarle un extintor para sofocar el incendio que se declaró en el coche a la puerta del recinto.

Los hechos denunciados ante el cuartel de Puebla señalan que sobre las 10:30 de la mañana del día 28 de julio se presentó en la estación de ITV para tramitar la inspección de su vehículo, un Nissan Terrano II. Cuando se encontraba en la oficina presentando la documentación del vehículo entró una persona para avisar que estaba ardiendo dicho vehículo.

El coche, un todoterreno, estaba aparcado en la calle delante de la puerta del recinto de inspección a escasos metros y a la espera de hacer las gestiones para entrar, cuando le dieran paso. El vehículo de gasoil empezó a arder por la parte delantera cuando rápidamente entraron para avisar.

Vehículo que sufrió el incendio estacionado en el acceso a la estación de ITV / Araceli Saavedra

Estando en la oficina solicitó que se le prestara un extintor y por parte de la persona que estaba allí le fue denegado, alegando que no había pagado la tasa de inspección y “que no tenía derecho a que me prestaran el extintor”.

Javier Fernández dejó allí los papeles y salió corriendo gracias a que una persona se acercó desde el establecimiento cercano y “nos ayudó a abrir la tapa del motor” y rociar las llamas. En ese momento también acudió con inmediatez la Guardia Civil, cuya rapidez destacó el vecino afectado. También acudieron los bomberos “en 15 minutos” del Consorcio de Rionegro del Puente, celeridad –dada la distancia- que también destacó Javier Fernández.

El denunciante señaló además que todo ocurrió con mucha gente congregada en la zona y dos testigos presenciales, más una persona al parecer asturiana quien vio todos los hechos. Aunque el vehículo ha quedado inservible porque ardió parte del motor gracias a la intervención de personas, Guardia Civil y Bomberos, Javier Fernández, señaló que podía haber sido “más grave”.