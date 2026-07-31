Caja Rural lanza una línea de anticipos de ayudas para los afectados por el incendio forestal de Fermoselle

Ante las devastadoras consecuencias del incendio forestal declarado en Fermoselle y que ha afectado a varios pueblos de la comarca de Sayago, Caja Rural de Zamora pondrá en marcha una línea especial de anticipos destinada a apoyar a las personas, explotaciones agrarias, autónomos y empresas afectados.

Mediante esta iniciativa, la entidad anticipará al 0 %, sin intereses ni comisiones, el importe de las ayudas e indemnizaciones concedidas por la Junta de Castilla y León, facilitando a los afectados liquidez inmediata para afrontar los primeros gastos y comenzar cuanto antes la recuperación de los daños sufridos. La línea estará abierta a todas las personas damnificadas, independientemente de que sean o no clientes de Caja Rural de Zamora.

De esta medida se pondrán beneficiar particulares, agricultores, ganaderos, autónomos, comercios y empresas que hayan sufrido daños en viviendas, explotaciones, instalaciones, maquinaria, cultivos, ganado, vehículos o negocios como consecuencia del incendio.

Los anticipos se formalizarán una vez acreditada la concesión de la correspondiente ayuda o indemnización por parte de la Junta de Castilla y León y permitirán disponer de su importe sin esperar a que la Administración efectúe el pago definitivo. Caja Rural de Zamora asumirá íntegramente el coste financiero de la operación, por lo que los beneficiarios no tendrán que abonar intereses ni comisiones por el anticipo.

Compromiso con Sayago y el medio rural

Con esta actuación, Caja Rural de Zamora refuerza su compromiso con la comarca de Sayago y con el conjunto del medio rural zamorano, especialmente en momentos de emergencia como el actual. La entidad quiere contribuir a reducir el impacto económico del incendio y facilitar que las familias, las explotaciones agroganaderas y los negocios afectados puedan recuperar su actividad con la mayor rapidez posible. “Ante una situación tan grave, nuestra prioridad es estar al lado de las personas afectadas y ofrecerles una respuesta útil e inmediata.

Esta línea permitirá anticipar las ayudas de la Junta de Castilla y León sin intereses ni comisiones, tanto a clientes como a no clientes, para que puedan iniciar cuanto antes la recuperación de sus viviendas, explotaciones y negocios”, aseguran responsables de la entidad.

Las personas interesadas podrán solicitar información y tramitar el anticipo a través de las oficinas de Caja Rural de Zamora. La entidad ofrecerá una atención personalizada para analizar cada caso y facilitar la formalización de las operaciones con la máxima agilidad, una vez presentada la documentación acreditativa de la ayuda o indemnización concedida por la Junta de Castilla y León.

Las condiciones operativas y los importes de los anticipos estarán vinculados a las ayudas e indemnizaciones que finalmente sean aprobadas y reconocidas por la Administración autonómica