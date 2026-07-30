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El zamorano Francisco Cacho recuerda la dura huella de los incendios en Zamora: "Somos la provincia con más hectáreas quemadas"

El meteorólogo zamorano de laSexta ha compartido una reflexión sobre el incendio de Fermoselle, que ha obligado a evacuar a unas 800 personas de 14 municipios.

Francisco Cacho.

Francisco Cacho. / Cedida

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Alejandro García Benito

El meteorólogo Francisco Cacho, natural de Zamora y presentador de laSexta, ha querido poner en contexto la gravedad del incendio de Fermoselle con un mensaje publicado en sus redes sociales. En él recuerda que el fuego ha obligado a evacuar a unas 800 personas de 14 municipios, incluida la residencia de mayores de Muga de Sayago, y lamenta que la provincia vuelva a ser protagonista por un gran incendio forestal.

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"Zamora, otra vez"

Cacho destaca que Zamora ha sufrido en los últimos cinco años el tercer, cuarto y sexto incendio más grandes de la historia de España: el de Molezuelas de la Carballeda (2025), Losacio (2022) y Ferreras de Arriba (2022). Además, señala que la provincia acumula unas 100.000 hectáreas quemadas, una superficie que compara con la suma de las islas de La Palma y El Hierro, y recuerda que en esta ocasión el fuego afecta al Parque Natural de Arribes del Duero, y no a zonas como Sanabria o la Sierra de la Culebra, escenario de otros grandes incendios recientes.

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