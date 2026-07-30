Vecinos evacuados al "albergue" de Bermillo por el incendio de Fermoselle: "Cuando te toca es muy duro porque en el pueblo tenemos toda nuestra vida"

Tras una larga noche de incertidumbre y preocupación, vecinos de las 14 localidades desalojadas por el incendio forestal originado en Fermoselle afrontaron el día siguiente con entereza y cierta serenidad, aunque el cansancio y la preocupación se reflejaba en sus rostros.

Un total de 136 personas, desde niños hasta mayores de avanzada edad, pernoctaron en el albergue instalado por Cruz Roja en dos pabellones deportivos de Bermillo de Sayago, el del instituto y el municipal, recintos por los que desde que comenzaran las evacuaciones de los pueblos por la cercanía de las llamas o el intenso humo han pasado un total de 337 vecinos, de los más de 800 desalojados.

Aunque Josefa Sánchez no logró conciliar el sueño tras ser evacuada de Mámoles, en el albergue de Bermillo encontró la tranquilidad necesaria para afrontar el “duro momento” de abandonar su casa en el pueblo, en la que pasa el verano junto a su marido. De hecho, reconoce que, ante otros incendios como los que han asolado en los últimos días parte de la geografía nacional, “como los ves lejos no te afecta tanto, pero cuando te toca es muy duro".

Aunque es extremeña, Sánchez pasa el verano en Mámoles con su marido, porque “estamos más fresquitos” y ya en la tarde del miércoles el fuego trastocó sus planes diarios: acudir como tarde a la piscina del camping "Los Arribes".

Ante el rápido avance del incendio originado en Fermoselle decidió llamar al camping para conocer las novedades y sus responsables le instaron a que esa tarde no fuera a la piscina porque “la cosa pintaba muy mal”. Poco tiempo después, agentes de la Guardia Civil se personaron en Mámoles para ordenar su desalojo y la evacuación de los vecinos al pabellón de Bermillo en el que, como reconoce, “nos han tratado muy bien y no nos ha faltado de nada”.

"Hay que hacer lo que te mandan"

A sus 89 años, Manuel Luceño, vecino de Villar del Buey, intenta estar entretenido y pasea sin rumbo fijo apoyado en un bastón por el interior del pabellón de Bermillo. Recuerda con cierta tristeza el momento en el que la Guardia Civil instó a los vecinos a desalojar el pueblo, pero “hay que hacer lo que te mandan”, situación que ya vivió “hace muchos años con otro incendio grande en Sayago”.

Acompañada por sus hijos y siete nietos, que se encontraban en el pueblo de vacaciones, Montse Martínez recaló en Bermillo procedente de Cibanal, otra de las localidades desalojadas por el incendio forestal declarado en Fermoselle.

“La noche ha sido dura” matiza esta vecina, que apenas ha podido conciliar el sueño, no solo por tener que cerrar la puerta de su casa sin saber cuándo podrá volver, sino también por el calor acumulado en el interior de los pabellones en los que fueron instalados las camas plegables y que ha dificultado el descanso. Además, durante buena parte de la noche estuvo pendiente no solo de sus familiares sino también de vecinos de edad avanzada por si “tenían que ir al baño o necesitaban agua”.

Sin poder contener las lágrimas, esta vecina de Cibanal recuerda el momento en el que la Guardia Civil ordenó el desalojo del pueblo: “cierras la puerta de tu casa y piensas que no vas a volver a entrar”. Y es que, situaciones como la vivida en las últimas horas por los más de 800 desalojados de 14 localidades de Sayago “las ves por la tele y te da pena, pero cuando te toca vivirlo de cera es muy distinto y es muy duro porque en el pueblo tenemos toda nuestra vida”.

No esconde esta vecina de Cibanal su malestar por la falta de limpieza de los pueblos y por los recortes en servicios básico. De hecho, en Cibanal los vecinos han abanderado la “lucha” para que se renovaran hidrantes y tomas de agua, exigencia que, tras varias reuniones con el Ayuntamiento y reiteradas quejas, se atendió el pasado año.

Abandono de la comarca

No obstante, Martínez advierte de que “Sayago está muy abandonado”, lo que ha contribuido a la rápida propagación del fuego, al margen de otros factores como que “cada vez hay menos agricultores que trabajen la tierra y menos ganado” o el cambio climático que, en su opinión, requiere más medidas de prevención porque, como recuerda, “los incendios se apagan en invierno”.

Como muchos de los vecinos refugiados en Bermillo, esta vecina de Cibanal espera con impaciencia noticias de la Guardia Civil para saber cuándo podrá volver a su pueblo, aunque también es consciente de la necesidad de garantizar la seguridad “después de lo que está pasando en toda España con los incendios”.

Aunque confía en regresar pronto a su pueblo, reconoce que lo más importante es que “no haya heridos ni muertos” y que, en la mayor brevedad posible, todas las personas desalojadas puedan retomar su rutina diaria.

Mientras, seguirán recibiendo el cariño del Ayuntamiento y de los vecinos de Bermillo que se han volcado con los evacuados, de técnicos y voluntarios de Cruz Roja, entidad que “nunca falla y que realiza una gran labor”, de efectivos de Protección Civil, personal sanitario del Sacyl o Guardia Civil.