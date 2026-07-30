El PSOE sobre el incendio de Fermoselle: "Hay que cambiar de políticas, da rabia dejar nuestros esfuerzos a la suerte o a rezar"

El procurador socialista Iñaki Gómez, que a su vez es secretario de Organización y "número dos" del PSOE de Zamora, se ha referido al grave incendio forestal de Fermoselle, para insistir en que debe haber un "cambio de políticas" en materia de prevención y extinción por parte de la Junta de Castilla y León. "Da rabia dejar nuestros esfuerzos a la suerte o a rezar cada uno al dios que tenga", ha reflexionado el parlamentario autonómico del PSOE, que ha solicitado al Gobierno autonómico que apueste por la prevención y "la protección de nuestros pueblos y de las vidas humanas".

Al respecto, ha recordado que algunos expertos han señalado a raíz de los últimos grandes incendios que se han producido en España que cada euro invertido en prevención ahorra cuatro en extinción, aunque "tal vez" esa inversión preventiva "no genere titulares" ni permita "vender nuevos helicópteross de extinción".

A su juicio, "no es casualidad" que los incendios arrasaran la Sierra de la Culebra en 2022, quemaran terrenos de Sanabria, La Carballeda y Los Valles el año pasado y vuelva a repetirse la tragedia este verano, esta vez en Sayago. Frente a ello, ha opinado que "hay que plantarse como sociedad", algo que ha querido desvincular de "pancartas" y de "partidos" políticos.

El PSOE de Zamora ha trasladado además su agradecimiento a la labor que desarrollan los equipos de extinción, las instituciones, las entidades del tercer sector, las fuerzas de seguridad o los voluntarios que han colaborado en los incendios y en atender a los confinados, las evacuaciones y el realojamiento de los evacuados.

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A los equipos que luchan directamente contra el fuego, Gómez les ha deseado "la mejor de las suertes para que pase cuanto antes esto, y que no se repita", ha concluido.