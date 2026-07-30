El premio de poesía que arrasa con 551 poetas de 17 países tiene su sede en Tábara

El Premio Internacional de Poesía “León Felipe” de Tábara se reafirma un año más como el certamen poético más importante del mundo en habla castellana con la participación en la edición de 2026 de un total de 511 poemarios que han sido presentados por poetas de 17 países llegados desde tres continentes, Europa, América y África, fortaleciendo el conocimiento, el culto y la memoria del poeta tabarés autor de “Versos y Oraciones de un Caminante”.

De los 511 poemarios, el 71% proceden de diferentes zonas de España y el restante 29% han llegado desde Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Marruecos, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, Rumanía y Venezuela.

El Salón de Convenciones del Edificio del Reloj de Tábara acogerá en la tarde del día 7 de agosto el fallo del certamen que está promovido por el Ayuntamiento de Tábara y el Centro de Estudios Literarios de Castilla y León, con la colaboración de Fundación Caja Rural de Zamora. El acto coincidirá con el inicio de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Asunción de cuyo programa forma parte desde su creación y puesta en marcha.

La poeta Salomea Slobodian, nacida en Kyiv (Ucrania) en 1998, se desplazará ese día hasta la Villa de Tábara para presentar “Nadir”, la obra ganadora del certamen en 2026, año en que se batía el récord con 638 poemarios. Allí leerá parte de su poemario ganador y firmará a los presentes libros editados por la Editorial Celya. Doctora en Filosofía, traductora, periodista y violinista, es docente en la Universidad de Navarra y en la Universidad Internacional de La Rioja.

"Nadir" ha sido editada por el Centro de Estudios Literarios de Castilla y León dentro de la Generación del Vértice. Salomea Slobodian recibirá 100 ejemplares en concepto de derechos de autor y una obra escultórica. Uno de los requisitos del certamen es que el poeta ganador esté presente al año siguiente en la presentación de su obra.

Según el jurado: “No es un libro fácil, pero sí exquisito. Con una cuidada y compleja elaboración lingüística, muy actual, el conjunto de poemas desarrolla una visión personal de búsqueda de la identidad o testimonial del mundo desde el punto de la esfera del hombre diametralmente opuesto al cenit y, tanto por el cuidado refinado de la forma como por la originalidad de esta visión, trasciende lo particular para convertirse en un referente que señala lo universal y lo humano”. "Es un libro de pérdidas, de dolor, de un tiempo sacramental y distendido, pero también de encuentros y complicidades afectivas donde la memoria distorsiona la realidad. Merece la pena ser leído, sin lugar a dudas, por su calidad”, remarcaban.

El Premio Internacional de Poesía “León Felipe” cumple 25 años de vida tras su creación y puesta en marcha el día 23 de abril de 2001, siendo sus principales promotores el entonces gerente del grupo de acción local Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba (Adata), Germán Cerro (ya fallecido); el director del Centro de Estudios Literarios de Castilla y León, Joan Gomper; y el poeta zamorano natural de Muelas del Pan, Jesús Losada, con el apoyo del Ayuntamiento de Tábara que aceptó liderar la iniciativa en homenaje al poeta tabarés.

En la primera edición en 2001, donde la única alternativa de envío de los poemarios era el correo postal ordinario, se recibían 156 trabajos, lo que entonces fue considerado un éxito sin precedentes. La llegada de las nuevas tecnologías de la información e Internet permitieron que se diera a conocer por todo el mundo y los correos electrónicos facilitaron la presentación de las obras batiéndose el récord la pasada edición con 638 poemarios.

Joan Gonper mostraba ayer su satisfacción por la evolución positiva y fulgurante del certamen literario: “León Felipe fue, es y siempre será un referente mundial a nivel poético con unas poesías que han cautivado a varias generaciones. Germán, Jesús y yo tras darle muchas vueltas con mucha ilusión y escaso medios decidimos poner en marcha el certamen, conscientes de la dificultad, pero ilusionados con el apoyo que desde el primer momento nos dio la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Tábara y a nivel de promoción LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Los protagonistas no somos nosotros, los protagonistas son León Felipe y la tierra que le vio nacer, Tábara y los tabareses".