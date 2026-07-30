Una mujer resulta herida leve tras salirse de la vía en la N-631, en Otero de Bodas

Una mujer ha resultado herida leve este jueves tras sufrir un accidente de tráfico en el kilómetro 43 de la carretera N-631, a la altura del término municipal de Otero de Bodas, en la provincia de Zamora.

El servicio de emergencias recibió el aviso a las 14.22 horas. Según la información facilitada, un turismo se salió de la vía y la ocupante se encontraba fuera del vehículo, consciente y con heridas aparentemente leves.