Accidente
Una mujer resulta herida leve tras salirse de la vía en la N-631, en Otero de Bodas
El kilómetro 43 de la N-631 en Zamora ha sido el escenario
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Zamora
Una mujer ha resultado herida leve este jueves tras sufrir un accidente de tráfico en el kilómetro 43 de la carretera N-631, a la altura del término municipal de Otero de Bodas, en la provincia de Zamora.
El servicio de emergencias recibió el aviso a las 14.22 horas. Según la información facilitada, un turismo se salió de la vía y la ocupante se encontraba fuera del vehículo, consciente y con heridas aparentemente leves.
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