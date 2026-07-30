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Accidente

Una mujer resulta herida leve tras salirse de la vía en la N-631, en Otero de Bodas

El kilómetro 43 de la N-631 en Zamora ha sido el escenario

Ambulancias del servicio de Emergencias 112

Ambulancias del servicio de Emergencias 112 / Cedida

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Marina García

Zamora

Una mujer ha resultado herida leve este jueves tras sufrir un accidente de tráfico en el kilómetro 43 de la carretera N-631, a la altura del término municipal de Otero de Bodas, en la provincia de Zamora.

El servicio de emergencias recibió el aviso a las 14.22 horas. Según la información facilitada, un turismo se salió de la vía y la ocupante se encontraba fuera del vehículo, consciente y con heridas aparentemente leves.

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Una mujer resulta herida leve tras salirse de la vía en la N-631, en Otero de Bodas

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