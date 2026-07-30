Accidente
Una mujer de unos 50 años resulta herida tras salirse de la vía en Fresno de Sayago
Efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y Sacyl se desplazaron al lugar del accidente, ocurrido a las 8.32 horas en la ZA-320
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Zamora
Una mujer de unos 50 años ha resultado herida este jueves después de que el turismo en el que viajaba se saliera de la carretera en el kilómetro 15 de la ZA-320, a la altura de Fresno de Sayago.
El aviso se ha recibido a las 8.32 horas. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y recursos de Emergencias Sanitarias–Sacyl para atender a la afectada.
Por el momento, no han trascendido más datos sobre su estado ni sobre las causas del accidente.
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