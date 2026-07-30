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Los mayores de la Residencia Conchita Regojo regresan a Fermoselle tras la evacuación por el incendio

Los residentes han podido volver al centro después de que se instalara un generador eléctrico. El municipio continúa sin suministro de luz ni agua debido al incendio.

Los mayores de la Residencia Conchita Regojo regresan a Fermoselle.

Los mayores de la Residencia Conchita Regojo regresan a Fermoselle. / Cedida

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Alejandro García Benito

Los usuarios de la Residencia Conchita Regojo de Fermoselle han regresado este jueves al centro después de haber pasado la noche evacuados como consecuencia del incendio forestal que afecta a la zona.

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La vuelta ha sido posible una vez que la residencia ha conseguido un generador eléctrico, imprescindible para garantizar el funcionamiento de las instalaciones y la atención a los mayores.

Los mayores de la Residencia Conchita Regojo regresan a Fermoselle.

Los mayores de la Residencia Conchita Regojo regresan a Fermoselle. / Cedida

Fermoselle sigue sin luz ni agua

Pese al regreso de los residentes, Fermoselle continúa sin suministro eléctrico ni agua, una situación derivada de los efectos del incendio. Mientras prosiguen los trabajos para recuperar la normalidad, el municipio permanece pendiente de la evolución del fuego y del restablecimiento de los servicios básicos.

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Los mayores de la Residencia Conchita Regojo regresan a Fermoselle tras la evacuación por el incendio

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