Los mayores de la Residencia Conchita Regojo regresan a Fermoselle tras la evacuación por el incendio
Los residentes han podido volver al centro después de que se instalara un generador eléctrico. El municipio continúa sin suministro de luz ni agua debido al incendio.
Los usuarios de la Residencia Conchita Regojo de Fermoselle han regresado este jueves al centro después de haber pasado la noche evacuados como consecuencia del incendio forestal que afecta a la zona.
TODA LA INFORMACIÓN DEL INCENDIO AQUÍ
La vuelta ha sido posible una vez que la residencia ha conseguido un generador eléctrico, imprescindible para garantizar el funcionamiento de las instalaciones y la atención a los mayores.
Fermoselle sigue sin luz ni agua
Pese al regreso de los residentes, Fermoselle continúa sin suministro eléctrico ni agua, una situación derivada de los efectos del incendio. Mientras prosiguen los trabajos para recuperar la normalidad, el municipio permanece pendiente de la evolución del fuego y del restablecimiento de los servicios básicos.
TODA LA INFORMACIÓN DEL INCENDIO AQUÍ
- DIRECTO | Última hora del incendio en Fermoselle (Zamora): El frente activo del fuego podría ser de 10 kilómetros de longitud
- El incendio de los Arribes del Duero llega a Fermoselle, que está confinado y siete pueblos de Sayago evacuados
- Apunta esta fecha: la orquesta Panorama actúa el 19 de agosto en La Raya
- Medios de Zamora apoyan la extinción de un incendio en Portugal, próximo a la frontera con Aliste
- Una imprudencia, posible causa del incendio de Fermoselle apuntada por la Junta
- Confirmado por la DGT: estas son las carreteras cortadas este miércoles por el incendio de Fermoselle, en Zamora
- El ciervo Tomás se fuga del Casal y vuelve a la sombra de Linarejos: 'En el pueblo cabemos todos
- GALERÍA | Un incendio forestal amenaza Fermoselle