Lección de solidaridad en Bermillo: Cruz Roja, Guardia Civil, Protección Civil, sanitarios y vecinos arropan a los evacuados por el incendio de Fermoselle

Las personas desalojadas de 14 localidades de Sayago por el incendio forestal que se originó el miércoles en Fermoselle se han sentido desde el primer momento arropadas por Cruz Roja, Protección Civil, personal sanitario del Sacyl, Guardia Civil, el Ayuntamiento y vecinos de Bermillo.

Carlos Rodríguez, técnico de la Unidad de Socorro de Cruz Roja en Zamora compartió la primera noche de realojo en Bermillo con los evacuados y, aunque “ha sido bastante tranquila”, los sentimientos “generalizados” han sido el miedo y la inquietud. Durante las últimas horas, junto a personal sanitario del Sacyl, técnicos y voluntarios de Cruz Roja han proporcionado medicación y han atendido alguna patología “con concentradores de oxígeno”.

Cruz Roja ha movilizado más de 20 voluntarios y personal técnico de los equipos de respuesta básica en emergencias, albergue y apoyo psicosocial de toda la provincia. Desde que se decidiera el realojo de vecinos de 14 localidades amenazadas por el fuego, miembros de Cruz Roja han realizado tareas de filiación de personas, acompañamiento, atención de necesidades básicas, reparto de alimentos y traslados de personas con movilidad reducida.

Sanitarios del Sacyl atienden a un joven en el albergue habilitado en Bermillo. / Alba Prieto

Hasta Bermillo también se trasladaron psicólogos de Protección Civil y voluntarios de agrupaciones como la de Toro, que velaron por la seguridad de los realojados en el “albergue”. El jefe de la agrupación de Protección Civil de Toro, Yoseba Revidiego, acompañado por otros dos voluntarios, permanecerá al lado de los vecinos para atender necesidades básicas o emergencias sanitarias. Hasta el momento, no ha sido necesario atender problemas de salud graves y, en colaboración con el personal sanitario del Sacyl, Protección Civil ha intervenido para asistir a vecinos aquejados de dolores de cabeza, cuadros de ansiedad o “alguna caída”.

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No obstante, destacó la importancia de la labor desempeñada por los psicólogos de Protección Civil desplazados a Bermillo, especialmente para “atender la preocupación” generada entre algunos afectados que, a través de las redes sociales, “han visto vídeos e imágenes y no saben si su casa se ha quemado”, lo que genera desazón y desánimo.

Desde su llegada al “albergue”, las personas evacuadas de sus pueblos se han sentido arropadas por los vecinos de Bermillo que “se han volcado” y han demostrado su solidaridad. Uno de los muchos jóvenes del pueblo que respondió a la llamada de auxilio es Diego Mozo.

Voluntarios almacenan botellas de agua en el albergue para su reparto entre los afectados. / Alba Prieto

A través de grupos de WhatsApp del pueblo se enteró de que “necesitaban ayuda en el polideportivo” y no se lo pensó dos veces. Desde que accedió al recinto ha colaborado en el montaje de camas y a transportar agua y alimentos, aunque también ha ayudado a personas con movilidad reducida. Este joven de Bermillo reconoce que “la experiencia es muy dura”, especialmente cuando “ves a la gente llorar por la incertidumbre de si su casa está bien o si su pueblo se ha salvado”.

A pesar de esta circunstancia, Mozo se siente orgulloso de su pueblo porque ha demostrado su solidaridad con vecinos de otras localidades de Sayago, que han sentido de cerca las devastadoras consecuencias de los incendios forestales y que han tenido que dejar atrás aquello por lo que tanto han luchado en sus vidas. Realojados en el pueblo también destacaron la implicación de los miembros del club deportivo sayagués de fútbol, cuidadoras del comedor escolar o el párroco de Bermillo y de otras localidades de Sayago, Juan José Carbajo, quien se acercó hasta el albergue para alentar a sus feligreses y oficiar una eucaristía.

Desde el primer momento, el Ayuntamiento se ha volcado para que todos los desplazados sintieran la cercanía de un pueblo “hermano”, Bermillo, que se ha convertido en un ejemplo de solidaridad y que, en pocas horas, transformó dos pabellones deportivos en un “hogar” provisional para los desalojados por el incendio forestal declarado en Fermoselle.