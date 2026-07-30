El incendio de Fermoselle deja sin pastos al último ganadero que saca las ovejas al campo: "Las salvé por tablas"
Ángel Manuel Díez Robles asegura que el fuego "venía endemoniado"
Ángel Manuel Díez Robles conduce las ovejas por un camino evitando los parajes calcinados que han dejado al rebaño sin un cacho de hierba. El último pastor que todavía sale con las ovejas en Fermoselle teme lo que le viene encima, sin pastos ni comida para unos animales hechos a alimentarse por el campo. “Las salve por tablas, el fuego venía endemoniado, lo que nunca” cuenta sobre la comprometida situación en la que se vio el rebaño acechado por el fuego.
“Las tuvimos que pasar de la carretera a la finca grande para salvarlas”. Ángel Manuel Díez Robles ya vivió el incendio de 2017, pero asegura que “este ha sido peor con un cacho. Cuando salía con otro muchacho de la parte de la carretera de Trabanca le tuve que decir, vámonos que nos come. Es que no ha dado tiempo a nada” comenta el último ganadero que sale por el campo con el rebaño de Castellana.
¿Y ahora? “Es lo que yo quiero saber, a ver a dónde voy a llevar yo ahora a las ovejas”.
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