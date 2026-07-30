El incendio deja sin pastos al último ganadero que aún sacaba sus ovejas por el campo

El incendio de Fermoselle ha golpeado con especial dureza a uno de los últimos ganaderos que todavía sale diariamente al campo con sus ovejas.

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Las llamas han calcinado buena parte de los terrenos en los que pastaba el rebaño, dejando al ganadero sin una de sus principales fuentes de alimentación para los animales. La pérdida de los pastos supone ahora un grave problema para la continuidad de su actividad, además de un importante perjuicio económico. El afectado se ha mostrado indignado y profundamente preocupado por las consecuencias del fuego. Según explica a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, la magnitud de este incendio ha sido muy superior a la del registrado en 2017: "Este fuego ha sido mucho peor que el otro, con mucha diferencia", señala el ganadero mientras observa la superficie quemada.

La zona presenta ahora un paisaje completamente devastado, con amplias extensiones de terreno ennegrecidas y sin vegetación. Allí donde hasta hace pocos días pastaban las ovejas, solo quedan cenizas y restos calcinados.

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