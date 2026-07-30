Una imprudencia, posible causa del incendio de Fermoselle apuntada por la Junta

Una imprudencia podría estar detrás del incendio forestal que se declaró sobre la una de la tarde del miércoles en Fermoselle, en el parque natural Arribes del Duero, que ha obligado a evacuar catorce localidades con un millar de personas y a confinar las de Fermoselle y Fariza, que suman otros 1.500 vecinos.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha apuntado a esa posible causa como la desencadenante de un incendio que se ha visto avivado por las altas temperaturas y las fuertes rachas de viento registradas durante la tarde del miércoles.

Fernández Mañueco ha señalado que parece que ha sido una imprudencia la causante, según ha declarado durante su comparerencia ante los medios de comunicación en el puesto de mando avanzado de Navaluenga (Ávila), en la que ha intervenido junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una visita al incendio de Burgohondo (Ávila).

En su comparecencia, según recoge Ical, el presidente de la Junta ha pedido "máxima prudencia" a todas las personas en esta cuarta ola de calor y ha aludido a "algún tipo de imprudencia" como causa del fuego de Fermoselle, por lo que ha pedido que se extreme "la precaución, máxima precaución siempre en el verano, y sobre todo en estos tiempos", ha declarado.

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Ha agregado que tanto en el fuego de Fermoselle que afecta a los Arribes del Duero, como en los registrados en León se ha trabajado "bien" durante la noche, pero ha insistido en que no se puede bajar "la guardia". También ha destacado sobre los incendios que asolan Castilla y León que van a seguir trabajando "codo con codo" y "unidos en prefecta colaboración y coordinación" con la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los dispositivos de otras administraciones. "Vamos a hacer de esta pelea que tenemos contra el fuego algo que nos fortalezca a todos y poder ser más eficaces, tanto en la lucha contra el fuego como en las ayudas, en la recuperación de las zonas que han tenido dificultades", ha concluido.