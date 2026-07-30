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Corte de luz programado en los pueblos del incendio de Fermoselle para facilitar las tareas de extinción

La distribuidora de energía eléctrica volverá a conectar la luz esta noche, una vez que se retiren los medios aéreos

Fermoselle hoy con la residencia al fondo tras el paso del fuego

Fermoselle hoy con la residencia al fondo tras el paso del fuego / José Luis Fernández

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Irene Gómez

Fermoselle y otros pueblos afectados por el incendio se has quedado sin luz. El suministro está programado y se ha interrumpido temporalmente en determinadas líneas aéreas a petición de los servicios de emergencia para facilitar las tareas de extinción y garantizar la máxima seguridad de los equipos que intervienen, tanto en tierra como desde el aire.

Se trata de minimizar los riesgos derivados de la presencia de infraestructuras eléctricas en el entorno del incendio. Hasta el momento, no se han registrado daños relevantes en infraestructuras de la red de distribución

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