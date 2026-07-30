Accidente
Un camión y un turismo chocan en la N-630 y dejan herida a una mujer de unos 60 años
El accidente, ocurrido a las 8.21 horas, ha requerido la intervención de la Guardia Civil y de los servicios de emergencia para asegurar la zona
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Marina García
Zamora
Una mujer de unos 60 años ha resultado herida este jueves tras una colisión entre un camión y un turismo en el kilómetro 210 de la N-630, a la altura de San Cristóbal de Entreviñas.
El accidente se ha producido en torno a las 8.21 horas, momento en el que la Sala de Operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido el aviso. La afectada presentaba dolor en el cuello y ha necesitado asistencia sanitaria.
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