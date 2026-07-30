La AECC de Zamora ofrece ayuda a más de medio centenar de pacientes de cáncer de la zona del incendio de Fermoselle

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Zamora está contactando a lo largo de la mañana de este jueves con los más de medio centenar de pacientes oncológicos de la zona de pueblos desalojados o confinados de la comarca de Sayago por el incendio de Fermoselle. En la tarde del miércoles, voluntarias de la AECC ya se pusieron en contacto con pacientes de Fermoselle y a lo largo de esta jornada lo hacen progresivamente con los del resto de pueblos afectados por el incendio.

En las llamadas telefónicas se interesan por si tienen cubiertas todas sus necesidades, para no duplicar esfuerzos con otros medios dispuestos, como los pabellones deportivos atendidos por Cruz Roja para alojar a los evacuados. Además, a los enfermos que requieren acudir diariamente a la capital zamorana para recibir radioterapia, se les ofrece la posibilidad de que puedan quedarse a dormir en Zamora, para evitar molestias por los desplazamientos, como ya se hizo también el año verano con los pacientes oncológicos de la comarca de Sanabria cuando se produjeron los incendios en la zona.

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La presidenta de la AECC de Zamora, María Inmaculada Hernández, ha explicado que se está preguntando a los pacientes que tienen en la base de datos por los recursos de los que disponen y también por si necesitan alguna medicina. Respecto a esta última cuestión, ha explicado que gracias al convenio que tienen con la Guardia Civil, los agentes encargados de los desalojados habían pedido igualmente a los enfermos oncológicos en el momento de producirse los desalojos que se llevaran sus medicinas. Eso pone de relieve que "las alianzas y el trabajo en red dan sus frutos", ha subrayado la máxima responsable de la AECC de Zamora.

La asociación ha establecido este dispositivo especial de seguimiento y apoyo que está dirigido tanto a los pacientes con cáncer de la zona de Arribes del Duero afectados por el incendio como a sus familiares. El objetivo es conocer su situación, detectar posibles necesidades y ofrecer los recursos de apoyo de los que dispone la asociación.

Para ello, la AECC ha echado mano de su voluntariado telefónico que además de durante la jornada de este jueves continuará en los próximos días el contacto con pacientes y familiares. Los casos que requieran una intervención específica se derivarán a los profesionales de atención psicológica y trabajo social de la entidad.

Además, la Asociación dispone de voluntarias en la zona de Fermoselle, que ya están colaborando en labores de acompañamiento con personas afectadas por la situación, facilitando la detección de necesidades y el acceso a los recursos disponibles.

"Nuestro objetivo es adelantarnos a las dificultades que puedan aparecer, estamos movilizando a nuestro voluntariado para contactar con pacientes, escucharles y poner en marcha los recursos necesarios cuando sea preciso", han indicado desde la AECC.

Personas de especial vulnerabilidad

La asociación ha recordado que una emergencia de estas características puede generar dificultades añadidas para personas que ya se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad debido a la enfermedad, tanto desde el punto de vista emocional como social.

Por este motivo, la entidad pone a disposición de los afectados sus servicios gratuitos de atención psicológica especializada para pacientes y familiares; atención social y orientación sobre recursos disponibles; información y asesoramiento; acompañamiento por parte del voluntariado; gestión de necesidades relacionadas con desplazamientos a tratamientos o consultas; valoración de necesidad de alojamiento temporal en Zamora cuando las circunstancias así lo requieran; y seguimiento y apoyo emocional durante la situación de emergencia.

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Asimismo, la asociación realizará una amplia difusión de esta iniciativa para que cualquier persona con cáncer o familiar que resida en las zonas afectadas pueda conocer los recursos disponibles y acceder a ellos con facilidad.

Desde la entidad se hace un llamamiento a quienes puedan necesitar ayuda para que contacten sin dudarlo porque en momentos de una emergencia como la actual es "especialmente importante acercar el apoyo psicológico, social y humano a quienes más lo necesitan". La Asociación Española Contra el Cáncer recuerda que todos sus servicios son gratuitos y confidenciales y han facilitado su teléfono de contacto gratuito las 24 horas del día, el 900 100 036.

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