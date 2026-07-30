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Incendio en Fermoselle

337 evacuados pasan la noche en los pabellones habilitados en Bermillo de Sayago

La incertidumbre marca la estancia de los evacuados, pendientes de la evolución del incendio forestal

Más de 300 personas pasan la noche en los pabellones habilitados como albergue en Bermillo de Sayago

Más de 300 personas pasan la noche en los pabellones habilitados como albergue en Bermillo de Sayago

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Más de 300 personas pasan la noche en los pabellones habilitados como albergue en Bermillo de Sayago / Alba Prieto

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M. J. Cachazo

Alejandra Bonel García

Bermillo de Sayago

Un total de 337 personas procedentes de los 14 pueblos desalojados por el incendio de Fermoselle han pasado la noche en los dos pabellones deportivos habilitados como albergue en Bermillo de Sayago: el municipal y el del instituto.

Los evacuados están siendo atendidos por efectivos de Cruz Roja, Protección Civil y la Guardia Civil, además de por personal sanitario de Sacyl desplazado desde el centro de salud de Bermillo.

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Entre las personas acogidas hay numerosos mayores, aunque también muchas familias con niños. Tras una noche fuera de sus hogares, la preocupación y la incertidumbre marcan el ambiente en las instalaciones.

Los vecinos permanecen pendientes de la evolución del incendio y de las indicaciones de las autoridades, especialmente inquietos por el estado en el que puedan encontrarse sus viviendas y sus pueblos cuando se autorice el regreso.

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