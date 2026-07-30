Incendio en Fermoselle
337 evacuados pasan la noche en los pabellones habilitados en Bermillo de Sayago
La incertidumbre marca la estancia de los evacuados, pendientes de la evolución del incendio forestal
Un total de 337 personas procedentes de los 14 pueblos desalojados por el incendio de Fermoselle han pasado la noche en los dos pabellones deportivos habilitados como albergue en Bermillo de Sayago: el municipal y el del instituto.
Los evacuados están siendo atendidos por efectivos de Cruz Roja, Protección Civil y la Guardia Civil, además de por personal sanitario de Sacyl desplazado desde el centro de salud de Bermillo.
TODA LA INFORMACIÓN DEL INCENDIO AQUÍ
Entre las personas acogidas hay numerosos mayores, aunque también muchas familias con niños. Tras una noche fuera de sus hogares, la preocupación y la incertidumbre marcan el ambiente en las instalaciones.
Los vecinos permanecen pendientes de la evolución del incendio y de las indicaciones de las autoridades, especialmente inquietos por el estado en el que puedan encontrarse sus viviendas y sus pueblos cuando se autorice el regreso.
TODA LA INFORMACIÓN DEL INCENDIO AQUÍ
- DIRECTO | Última hora del incendio en Fermoselle (Zamora): El frente activo del fuego podría ser de 10 kilómetros de longitud
- El incendio de los Arribes del Duero llega a Fermoselle, que está confinado y siete pueblos de Sayago evacuados
- Apunta esta fecha: la orquesta Panorama actúa el 19 de agosto en La Raya
- Medios de Zamora apoyan la extinción de un incendio en Portugal, próximo a la frontera con Aliste
- El ciervo Tomás se fuga del Casal y vuelve a la sombra de Linarejos: 'En el pueblo cabemos todos
- GALERÍA | Un incendio forestal amenaza Fermoselle
- Un turismo se sale de la vía en Entrepeñas y aparece sin ocupantes
- Varios ciclistas resultan heridos en Zamora en una jornada aciaga en Castilla y León