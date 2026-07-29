Los vecinos evacuados por el incendio de Fermoselle, realojados en el pabellón de Bermillo

Vecinos de los siete pueblos desalojados por el incendio forestal originado este miércoles en Fermoselle han comenzado a llegar al pabellón de Bermillo de Sayago. La rapidez con la que se ha propagado el fuego y el intenso humo ha obligado a evacuar siete pueblos de la comarca y los alrededor de 300 vecinos que han llegado al recinto deportivo de Bermillo de Sayago se han desplazado en vehículos particulares, aunque otros han sido trasladados en autobús.

En el interior del pabellón se ha trabajado a contrarreloj para preparar la infraestructura necesaria para acoger a todos los desalojados y para que pernocten en su interior si fuera necesario. Personal y voluntarios de Cruz Roja, así como efectivos de Protección Civil han preparado el recinto, hasta el que ya han trasladado colchones y han almacenado agua para su reparto entre los vecinos.

Del mismo modo, hasta el polideportivo se han desplazado profesionales sanitarios por si fuera necesario prestar asistencia a alguno de los desalojados, entre los que se encuentran personas de todas las edades, desde niños hasta mayores de avanzada edad.

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Vecinos que ya han abandonado su pueblo apreciaron a su llegada a Bermillo de Sayago cierto "caos" a la hora de reubicar a los desalojados que, en principio, han sido reagrupados por pueblos en diferentes zonas del pabellón. No obstante, a medida que los afectados han recalado en el recinto se ha reorganizado el espacio para que se sintieran lo más cómodos posible, a pesar de las circunstancias.

Efectivos de la Guardia Civil fueron los encargados de alertar a los vecinos de los pueblos de Cibanal, Formariz, Fornillos de Fermoselle, Mámoles, Palazuelos de Sayago, Pinilla de Fermoselle y Záfara, sobre la necesidad de abandonar sus viviendas, en algunos casos por la proximidad del incendio y en otros por el intenso humo.

Del mismo modo, fueron desalojadas alrededor de medio centenar de personas que se encontraban el camping Los Arribes de Cibanal y de varias viviendas dispersas existentes en la zona.

La población total desalojada es de 406 personas, de las que alrededor de 300 se trasladaron hasta el polideportivo de Bermillo y otras optaron por desplazarse hasta viviendas de familiares.

No obstante, vecinos de varios pueblos en los que la Guardia Civil ordenó su desalojo inmediato por el avance de las llamas y por el intenso humo han decidido no abandonarlo para intentar protegerlos y "salvarlos" si son alcanzados por el incendio.

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