La única panadería de Tábara hornea su última hogaza tras 42 años de servicio: "Pili y Luis han sido el alma de El Carbajalino"

Tábara, el segundo núcleo de población más importante de los 102 pueblos de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba, dirá adiós el 1 de agosto a uno de los establecimientos más emblemáticos y valorados de la villa. La histórica panadería “El Carbajalino” amasará y cocerá su última hornada este sábado tras 42 años de intensa y artesana actividad.

Regentada por Luis García Pedrero y Pilar Fernández, la panadería se ha caracterizado por elaborar pan y unas hogazas que han alimentado a varias generaciones de tabaresas y tabareses y a clientes de otros pueblos cercanos como Moreruela, Santa Eulalia, Faramontanos y Pozuelo.

El cierre del establecimiento representa la crónica de una muerte anunciada en un mundo rural sentenciado por el éxodo iniciado en los años 60 del pasado siglo XX, que ha dado como fruto una despoblación galopante. Quienes decidieron quedarse entonces han contribuido día tras día a mantener vivos los pueblos, trabajando con dignidad y pagándole los estudios a unos hijos que ejercen su carrera lejos cultivando un progreso difícil de conseguir en el campo, pero cuando los últimos “héroes” de los pueblos se jubilan los negocios y explotaciones ganaderas se cierran por falta de recambio generacional.

Tábara se quedará por primera vez sin panadería desde la Guerra Civil. En la memoria se pierden aquellos tiempos de supervivencia en los que casi en cada casa y familia había un horno. Un pueblo que siempre fue conocido por sus grandes panaderos y panaderas, las abuelas y madres o profesionales como Luis y Pili. Hace no muchos años cerraba también la panadería “La Paloma” cuyas afamadas magdalenas fueron alimento para muchos alistanos, tabareses y albarinos.

Con el cierre de “El Carbajalino” la mayoría de los pueblos de la subcomarca carecen de panadería propia: Tábara, Sesnández, Escober, Abejera, San Martín, Pozuelo, Faramontanos, Santa Eulalia y Moreruela. Solo se mantiene abierta la panadería de Ferreruela.

Herencia familiar

Luis heredó el negocio familiar de sus padres, Pepe García e Isabel Pedrero, cuando la panadería atravesaba una situación complicada. Una madre de la que recuerda su mesura, la paciencia y el control, mientras que de su padre aprendió el oficio de panadero siempre acompañado de un lema: “trabajar, trabajar y trabajar”. La denominación tiene su origen en los abuelos que llegaron antaño de Carbajales a Tábara, contaban con ganado y montaron una carnicería en la villa.

“El Carbajalino” ha sido mucho más que una simple panadería, ha sido un proyecto de vida. Y es que gracias a su sacrificio, trabajo y honradez, Luis logró junto a su esposa Pili mantener vivo un servicio vital para la cuna de León Felipe y para otros pueblos de la Tierra de Tábara.

Pilar llegó al negocio sin experiencia previa en el mundo panadero, pero no fue impedimento para que con esfuerzo y dedicación lograra convertirse en una panadera profesional que, al margen de amasar y cocer el pan, con su presencia y manera de ser fue ganándose el cariño y el respeto de sus clientes para muchos de los cuales era y es la “Panadería de Pili”. Y uno de los más orgullosos es su propio marido con quien ha compartido los buenos momentos y los más difíciles, que de todo hubo. “Ha sabido adaptarse a este oficio”.

Panadería de Tábara que este sábado cierra sus puertas. / Ch. S.

Una familia que dio como fruto a sus tres hijos, Laura, José Luis y Ana, que también han formado parte de la panadería “El Carbajalino”. Desde la adolescencia y la juventud supieron compaginar sus estudios y sus propios proyectos con el apoyo y la ayuda a sus padres en momentos en los que fue necesario, echándoles una mano y demostrando que detrás de esta pequeña empresa familiar ha habido muchas veces renuncias personales y una enorme capacidad de compromiso.

Luis y Pili miran ya al futuro pensando, más que en la panadería, en sus nietos Marina y David, su gran debilidad, y esa nueva generación que llega lista para asumir y transmitir los valores cultivados por sus abuelos durante más de cuatro décadas.

Pili y Luis han sido el alma de la panadería “El Carbajalino”, dos profesionales que agradecen el apoyo de aquellos que les echaron una mano o que colaboraron con ellos en esta aventura, tales como Esteban, Miguel, María del Carmen, Mario, Mari Paz y Paqui; proveedores como las harineras “Los Pisones” y “Haribosa”; distribuidores como “Bartolomé” y “Paramio”; embutidos “Boya”; leñas “Felipe Carro” y “Moreta”; gestoría “Frontaura” y maquinaria “Canseco”.

Primera clienta

Su primera clienta fue la señora Francisca y tras ella cientos de tabareses y tabaresas que les acompañaron en una aventura donde, al margen de clientes, fueron ante todo amigos. Más de cuatro décadas después de aquellas primeras hogazas que se llevó la señora Francisca, el sábado 1 de agosto el horno del “El Carbajalino” cocerá su última hornada, unas hogazas impregnadas de los olores y sabores caseros, el cariño, el esfuerzo y la cercanía de Luis y de Pilar.

Tábara, la insigne morada de San Froilán y San Atilano, del Scrituroium Tabarense donde Magius, Ende, Sennior, Emeterius y Monnius iluminaron los Códices Medievales (Beatos), cierra el sábado una nueva página de su historia. La memoria de los tabareses y tabaresas guardarán los aconteceres de la panadería “El Carbajalino”, mientras la villa y la Sierra de la Culebra se quedarán huérfanas de la “Masa Madre” y del “Hurmiento”, del manjar a base de agua, harina y levadura, de la leña de encina quemada en el horno y del sabroso pan recién hecho, devolviéndonos a la realidad de que los olores, los colores y los sabores son efímeros y finitos.