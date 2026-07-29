Madridanos ya tiene garantizada agua potable de calidad

Los vecinos de la localidad de Madridanos ya pueden beber agua potable de calidad gracias a las mejoras que se han llevado a cabo en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP). Las nuevas instalaciones han eliminado los problemas de nitratos y fluoruros que obligaron a cortar el suministro y a instalar unas fuentes portátiles de ósmosis en la localidad.

El objetivo principal de esta actuación ha sido el de mejorar unas instalaciones que generaban problemas y afectaban a la calidad de vida de los vecinos. Así lo ha destacado el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, que ha visitado este miércoles la localidad. “Hemos realizado un nuevo sondeo y sustituido un viejo depósito que estaba obsoleto. El problema principal es que en las analíticas se había detectado que el nivel de nitratos y fluoruros se había duplicado”, ha explicado Faúndez.

Además, la antigua instalación presentaba problemas mecánicos, lo que provocaba cortes de agua y, en consecuencia, un sistema de abastecimiento insuficiente para los 461 vecinos. Situación aún más complicada durante los meses de verano en los que aumenta la población.

Las obras se han centrado en aumentar la capacidad, llegando a producir 26 metros cúbico por hora, y se ha mejora la optimización del agua, reduciendo significativamente el agua depreciada por los filtros. También se han automatizado diferentes procesos, lo que ayuda al Ayuntamiento a reducir los costes de mantenimiento y agilizar las reparaciones.

Estas obras de mejora han supuesto una inversión de 74.000 euros, de los que el 90% han sido subvencionados por la Diputación Provincial.

Junto con Faúndez, han visitado la ETAP el alcalde de la localidad, Angel Sánchez, el diputado de obras municipales, Manuel Martín, y el diputado por la comarca de Tierra del Vino, Juan del Canto.

Visita Faúndez ETAP Madridanos / Lucas Anta

Consumo responsable

Por su parte, el alcalde de Madridanos, Angel Sánchez, ha mostrado su agradecimiento a la Diputación Provincial por la ayuda económica, recordando los duros momentos que esta localidad estaba sufriendo por los cortes del agua: “Llegamos a tener unos análisis de agua muy malos, teniendo que cortar el consumo de agua para los vecinos y llevando incluso a instalar fuentes portátiles de ósmosis. Ahora la planta funciona perfectamente y el pueblo puede disfrutar del agua sin ningún tipo de problema”, explicó.

Sin embargo, ante la llegada del periodo estival, el primer edil ha querido lanzar un mensaje a sus vecinos: “El agua es totalmente potable, pero en verano tenemos escasez. Hay que concienciar a la población para que haga un consumo adecuado. Es un bien escaso y muy necesario, y si se desperdicia, pasamos un buen apretón”.