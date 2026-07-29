Luelmo de Sayago busca arrancar su Semana Cultural 2026 batiendo récords de participación

Luelmo de Sayago prepara los motores para el inicio de la Semana Cultural 2026, que comenzará con dos de los eventos más esperados del calendario estival de este municipio. El fin de semana del 22 y 23 de agosto se producirán el III Encuentro Motero y la III subida al Cerro Santo y IV Marcha Solidaria Luelmo de Sayago, eventos que atraen a una gran cantidad de visitantes.

El objetivo que tiene la organización es el de superar las cifras que registraron en años anteriores y consolidar de esta manera ambos eventos como actividades referentes de la comarca y de la provincia de Zamora . Por eso, este año se espera superar la cifra de 350 personas inscritas en la marcha, superando así las 333 del año pasado, por su parte, dentro del encuentro motero se espera superar el centenar de inscritos batiendo el récord de 90 inscritos del año pasado además, este evento cuenta con una comida popular.

El III Encuentro Motero se encargará de ofrecer una jornada de convivencia para todos los amantes de las dos ruedas. Este se basará en una ruta por carretera de aproximadamente unos 150 km, recorriendo la comarca de Sayago y otras carreteras de la provincia de Zamora. Además, la ruta contra con una parada técnica en Bermillo de Sayago, para disfrutar de un pincho motero y a continuación se regresará a Luelmo para disfrutar de una comida popular y de un sorteo de regalos.

Al día siguiente, el 23 de agosto, la jornada se centrará en el deporte y la solidaridad, pues se celebrará la III Subida al Cerro Santo y la IV Marcha Solidaria Luelmo de Sayago, cuya recaudación irá destinada a la Asociación Española Contra el Cáncer. La prueba deportiva se basará en una carrera de 8 kilómetros, mientras que la marcha popular será de unos 5 kilómetros, en ellas podrán participar corredores y caminantes de todas las edades y su objetivo es el de fomentar hábitos saludables al mismo tiempo que se colabora con una causa justa.

Además, desde la organización se anima a participar tanto en el Encuentro Motero como en la Carrera y la Marcha, recordando que las inscripciones ya se encuentran abiertas y que estas tendrán un precio reducido hasta el 31 de julio, incrementándose este el 1 de agosto. También recordar que para poder participar en estos eventos, las inscripciones se pueden realizar a través de la Asociación Cultural Luelmo de Sayago o bien por la página web de Smartchip.

Con este intenso fin de semana, Luelmo de Sayago comenzará una nueva edición de su Semana Cultural, evento que volverá a llenar las calles de esta localidad con actividades para todos los públicos desde el 22 de agosto hasta el 31.