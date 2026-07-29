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La Junta valora sancionar a la promotora de una planta de biogás en Peleas de Abajo por retomar las obras

El delegado territorial asegura que el informe medioambiental ya especificaba la prohibición de ejecutar actuaciones en la parcela antes del 1 de agosto

Vista aérea del municipio de Peleas de Abajo, en el que se han paralizado las obras de la planta de biogás.

Vista aérea del municipio de Peleas de Abajo, en el que se han paralizado las obras de la planta de biogás. / Archivo

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M. J. Cachazo

La Junta estudia imponer una sanción a la empresa promotora de una planta de biogás en Peleas de Abajo tras retomar las obras de construcción de las instalaciones, a pesar de que el informe de impacto ambiental prohibía llevar a cabo cualquier actuación en los terrenos antes del 1 de agosto.

Así lo ha confirmado el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, quien ha recordado que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha paralizado recientemente y por segunda vez las obras y que, en su informe, refleja que se había retomado la actividad en la zona en la que la empresa Norton pretende construir una planta de biogás en Peleas de Abajo.

Además, como recalcó, el informe de impacto ambiental sobre el proyecto “era claro” y especificaba que hasta el 1 de agosto no se podía llevar a cabo ninguna actuación que implicara la ejecución de obras en la zona. En este punto, Prada remarcó que el Servicio Territorial de Medio Ambiente y los técnicos valorarán si la empresa Norton ha infringido las normas e iniciarán el preceptivo expediente sancionador que, con toda probabilidad, implicará la imposición de una multa, que será determinada por el instructor.

Anidación de avutardas

Las obras han sido paralizadas por segunda vez porque, en principio, la promotora no ha respetado los tiempos de anidación de las avutardas en la zona, que era uno de los “condicionantes” exigidos por la Junta en el informe de impacto ambiental.

La empresa ya fue sancionada por la Junta con una multa de 21.000 euros por iniciar los trabajos sin la preceptiva licencia ambiental. Ante esta decisión, inició un nuevo proceso simplificado diseñado para proyectos pequeños como los de autoconsumo que fue admitido por la Junta y que emitió una resolución positiva del informe de impacto ambiental.

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Esta situación motivó que recayera sobre el Ayuntamiento de Peleas de Abajo la concesión de la licencia ambiental a la planta, a pesar de que “solo puede aprobarla para actividades medianas o menores y nunca para una industria de producción de hidrocarburos”, tal y como ha denunciado la Federación Zamora en Pie.

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