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Incendio en el corazón de los Arribes del Duero, en Fermoselle

Despliegue de medios para intentar controlar las llamas mientras cunde la preocupación entre los fermosellanos

Incendio en los Arribes del Duero, en Fermoselle

Incendio en los Arribes del Duero, en Fermoselle / LOZ

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I. G.

Un incendio forestal se ha declarado en el Parque Natural de los Arribes del Duero, en Fermoselle. Según la información de la Junta de Castilla y León, el fuego ha comenzado sobre las 13 horas de este viernes en la zona conocida como la granja de San Lorenzo, que ya se vio afectada por el incendio de 2017.

Hasta el lugar se desplazan medios del operativo de Medio Ambiente con agentes medioambientales y celadores, cuadrillas terrestres y autobomba y la ELIF, además de bomberos del Parque de Bermillo de Sayago.

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La columna de humo es visible desde Fermoselle, donde cunde la preocupación ante la evolución de un incendio que se sitúa a unos 5 kilómetros del pueblo.

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