Los embutidos de una empresa familiar de La Bóveda de Toro triunfan en Londres

Una empresa de La Bóveda de Toro dedicada a la elaboración artesanal de embutidos desde 1902 ha sido distinguida en los prestigiosos premios “Great Taste” con siete estrellas concedidas por el jurado a los tres productos presentados al certamen.

Con estos nuevos reconocimientos internacionales, Embutidos Mayoral consolida su trayectoria, añade nuevos premios a su extenso palmarés y posiciona a la provincia de Zamora como un referente agroalimentario. El mayor reconocimiento, tres estrellas, ha sido otorgado por el jurado a la panceta duroc curada artesana y que alcanzan menos del 2% de los productos evaluados cada año.

A este reconocimiento se suman las dos estrellas obtenidas tanto por el chorizo ibérico de cebo de campo como por el salchichón ibérico de cebo de campo, consolidando una gama que ya ha cosechado importantes premios internacionales.

Tras conocer la valoración que el jurado internacional del certamen ha realizado de sus productos, responsables de la empresa han mostrado abiertamente su “enorme satisfacción” porque “detrás de cada pieza hay selección, tiempo, trabajo diario y una forma de elaborar que nuestra familia mantiene desde 1902”.

Tradición familiar

Del mismo modo, consideran que estos premios suponen un reconocimiento a más de un siglo de tradición familiar, ya que la empresa mantiene un modelo de producción artesanal basado en la selección de materias primas, la curación lenta y el control manual de cada pieza. Además, destacan que “recibir estos premios desde un pequeño municipio como La Bóveda de Toro supone un orgullo y un impulso para continuar defendiendo nuestra manera de hacer las cosas”.

Organizados por The Guild of Fine Food en Reino Unido, los "Great Taste Awards" están considerados uno de los certámenes gastronómicos más exigentes del mundo. Más de 500 expertos internacionales, entre chefs, compradores, periodistas gastronómicos y especialistas del sector, evalúan los productos mediante catas a ciegas en la que valoran principalmente el sabor, además del aroma, la textura, el aspecto y la calidad de los ingredientes.

Los reconocimientos obtenidos ahora en Londres llegan después de varios éxitos internacionales que consolidan la trayectoria de Embutidos Mayoral.

En 2025, su chorizo ibérico de cebo de campo fue elegido el mejor del mundo en el certamen celebrado en Covaleda, mientras que el salchichón ibérico de cebo de campo fue distinguido con un Grand Gold en Frankfurt. Además, la panceta Duroc curada artesana obtuvo este año la medalla de oro en un concurso internacional celebrado en Lyon.