DIRECTO | Última hora del incendio en Fermoselle (Zamora): Evacuados seis pueblos de los Arribes; Bermillo de Sayago se prepara para recibir a los vecinos

EVACUADA LA RESIDENCIA DE MAYORES

Los mayores de la residencia "Conchita Regojo" son evacuados. Aunque inicialmente se descartó la evacuación, el cambio del viento ha llevado a las familias a sacar a los ancianos del centro residencial por la amenaza real del fuego.

Evacuar un centro de este tipo, con personas con dificultades de movilidad, puede llevar un tiempo y es mejor empezarlo antes de que sea demasiado tarde.