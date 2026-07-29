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DIRECTO | Última hora del incendio en Fermoselle (Zamora): Evacuados seis pueblos de los Arribes; Bermillo de Sayago se prepara para recibir a los vecinos

Sigue la última hora del fuego forestal en los Arribes del Duero

Preocupación por el incendio de Fermoselle

Preocupación por el incendio de Fermoselle

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Irene Gómez

M. J. Cachazo

Un incendio forestal se ha declarado en el Parque Natural de los Arribes del Duero, en el término Fermoselle. Según la información de la Junta de Castilla y León, el fuego ha comenzado sobre las 13 horas de este viernes en la zona conocida como el Picón, en la ladera del Tormes. Se ha declarado nivel 2 dada la gravedad y la proximidad al pueblo, que ha sido confinado y los accesos cortados. Las llamas han llegado hasta la carretera de Zamora a Fermoselle, CL-527, por encima de la gasolinera.

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