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DIRECTO | Última hora del incendio en Fermoselle (Zamora): Evacuados seis pueblos de los Arribes; Bermillo de Sayago se prepara para recibir a los vecinos
Sigue la última hora del fuego forestal en los Arribes del Duero
Un incendio forestal se ha declarado en el Parque Natural de los Arribes del Duero, en el término Fermoselle. Según la información de la Junta de Castilla y León, el fuego ha comenzado sobre las 13 horas de este viernes en la zona conocida como el Picón, en la ladera del Tormes. Se ha declarado nivel 2 dada la gravedad y la proximidad al pueblo, que ha sido confinado y los accesos cortados. Las llamas han llegado hasta la carretera de Zamora a Fermoselle, CL-527, por encima de la gasolinera.
Evacuados cinco pueblos de Sayago por el incendio en Fermoselle
Se pide a los vecinos de Cibanal, Formariz, Fornillos de Fermoselle, Mámoles Palazuelos de Sayago y Pinilla de Fermoselle que abandonen sus localidades. Bermillo de Sayago recibe a los refugiados
EVACUADA LA RESIDENCIA DE MAYORES
Los mayores de la residencia "Conchita Regojo" son evacuados. Aunque inicialmente se descartó la evacuación, el cambio del viento ha llevado a las familias a sacar a los ancianos del centro residencial por la amenaza real del fuego.
Evacuar un centro de este tipo, con personas con dificultades de movilidad, puede llevar un tiempo y es mejor empezarlo antes de que sea demasiado tarde.
El incendio llega a la carretera de Fermoselle a Zamora
El fuego alcanza la carretera CL-527 en la entrada a Fermoselle desde Zamora, unos metros más arriba de la gasolinera.
Arde un camión de bomberos
A esta hora han llegado a la zona medios de Zamora y Bermillo de Sayago, pero uno de los camiones de bomberos ha ardido.
2 técnicos y 9 agentes medioambientales coordinan las labores de extinción.
Impresionantes imágenes que demuestran la voracidad de las llamas
Incendio declarado de Nivel 2
El incendio de los Arribes del Duero avanza "a una velocidad increíble", según testigos en la zona, y está próximo al pueblo. Evacuan el barrio del Noval y el camino de la Manzanal. Los vecinos son trasladados a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en el centro del pueblo.
Descartan utilizar el polideportivo porque también se encuentra a las afueras del casco urbano, y por lo tanto más expuesto al fuego, informa el alcalde, José Manuel Pilo.
La evacuación de vecinos obliga a declarar el inendio de Nivel 2.
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