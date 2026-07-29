Confirmado por la DGT: estas son las carreteras cortadas este miércoles por el incendio de Fermoselle, en Zamora

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado el corte de cuatro carreteras como consecuencia del incendio que afecta al entorno de Fermoselle, ya son 7 los pueblos cercanos evacuados por precaución. Las restricciones se mantienen para garantizar la seguridad de los conductores y facilitar el trabajo de los equipos de extinción desplegados en la zona.

Entre las vías afectadas se encuentra la CL-527, principal carretera que comunica Zamora con Fermoselle pasando por Bermillo de Sayago. También permanece cerrada la ZA-P-2221, que da acceso a Fornillos de Fermoselle.

Cuatro carreteras permanecen cerradas

La relación de carreteras cortadas se completa con la ZA-P-2222, que comunica con Palazuelo de Sayago pasando por Formariz, y la SA-316, en la provincia de Salamanca, que une Trabanca con el puente de San Lorenzo, donde enlaza con la ZA-316, carretera que conduce directamente a Fermoselle.

Las autoridades recomiendan a los conductores evitar desplazamientos por la zona, consultar el estado de las carreteras antes de iniciar el viaje (aquí) y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia mientras continúan las labores para controlar el incendio.