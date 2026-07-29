Confirmado por la DGT: estas son las carreteras cortadas este miércoles por el incendio de Fermoselle, en Zamora
El incendio forestal declarado en la zona ha obligado a interrumpir el tráfico en varias vías de la provincia de Zamora y en un acceso desde Salamanca
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado el corte de cuatro carreteras como consecuencia del incendio que afecta al entorno de Fermoselle, ya son 7 los pueblos cercanos evacuados por precaución. Las restricciones se mantienen para garantizar la seguridad de los conductores y facilitar el trabajo de los equipos de extinción desplegados en la zona.
Entre las vías afectadas se encuentra la CL-527, principal carretera que comunica Zamora con Fermoselle pasando por Bermillo de Sayago. También permanece cerrada la ZA-P-2221, que da acceso a Fornillos de Fermoselle.
Cuatro carreteras permanecen cerradas
La relación de carreteras cortadas se completa con la ZA-P-2222, que comunica con Palazuelo de Sayago pasando por Formariz, y la SA-316, en la provincia de Salamanca, que une Trabanca con el puente de San Lorenzo, donde enlaza con la ZA-316, carretera que conduce directamente a Fermoselle.
Las autoridades recomiendan a los conductores evitar desplazamientos por la zona, consultar el estado de las carreteras antes de iniciar el viaje (aquí) y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia mientras continúan las labores para controlar el incendio.
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